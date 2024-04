Innalillahi, Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA- Kabar duka datang dari pendri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo yang dikabarkan meninggal dunia hari ini.

Kabar tersbeut muncul dari ucapan duka dari beberapa publik figur seperti Melani Putria mantan Puteri Indonesia, ajang pencarian bakat yang digagas Mustika Ratu.

Dalam akun instagramnya dia menyampaikan rasa duka kehilangan sosok yang dianggapnya sebagai salah satu orang penting dalam perjalanan karirnya.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Sebuah rasa kehilangan yang sangat besar buatku. Selamat jalan bu Mooryati Soedibyo. Sosok wanita hebat yang banyak memberiku kesempatan untuk menggali potensi sebagai seorang Puteri Indonesia. Terimakasih banyak untuk semua ilmu, kasih sayang dan perhatian luarbiasa yang ibu berikan untukku mulai dari menjabat hingga saat ini. Semua kenangan indah bersamamu takkan pernah hilang dari hati dan pikiranku. Saat aku menjabat, ibu masih aktif menemaniku, mendampingiku dan memberikan banyak masukan. Nggak bisa dipungkiri bimbingan ibulah yang membuatku menjadi perempuan dengan pribadi yang matang dan tangguh. Emil gonna miss you badly bu. Ibu selalu memanggilku Emil instead of Imel. Tapi akhirnya itu jadi panggilan sayangku dari beliau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di tempat terindah di sisi-Nya. Turut berduka cita sedalam-dalamnya." tulisnya di akun instagramnya.

Selain Melani Putria juga ada ucapan duka dari dr Raisa Soebroto.

"Im gonna miss you bu Moor. Sosok inspiratif, sosok panutan. Terimakasih atas kasih sayangnya selama ini,l" tulisnya.

Selain itu juga beredar pesan terkait kabar duka itu di whatsapp.

Innalilahi Wainnalillaihi Roji'un.

BERITA DUKACITA.

Telah meninggal dunia dalam kedamaian,

Ibu DR.H.BRA. Mooryati Soedibyo

Pada hari Rabu jam 1.00 WIB dini hari tanggal 24 April 2024 pada usia 96 tahun

(5 Januari 1928 - 24 April 2024).

Jenazah disemayamkan di rumah duka Jl.Mangunsarkoro no 69, Jakarta-Pusat, Menteng.

Akan berangkat ke pemakaman/tempat peristirahatan terakhir di Tapos, Bogor dari rumah duka setelah Ba'da Dzuhur.

Apabila almarhumah mempunyai kesalahan dan kekhilafan baik tutur kata, perilaku semasa hidupnya,mohon di maafkan dan semoga husnul khotimah. Aamiin. Yra.

Kami yang berduka,

-Djoko Ramiadji Msc (anak), Merinda Rubianti (mantu)

-Putri Kus Wisnu Wardani (anak)

-Dewi Nurhandayani (anak), Gatot Kalbuadi (mantu)

-Haryo T.Baskoro (anak)

-Yulita Warastuti (anak)

-Cucu-Cucu & Cicit-Cicit

