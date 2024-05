Fakta Perjalanan Karir Baekhyun Exo, Vokalis Ternama Asal Korea Selatan

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi para pecinta K-pop pasti sudah tidak asing dengan sosok Byun Baek Hyun atau Baekhyun Exo. Dirinya sering mendapat sorotan melalui kemampuannya dalam bernyanyi.

Dilansir dari facts.net dan koreaboo.com, Senin (6/5/2024)pria kelahiran 6 Mei 1992 ini menjadi salah satu vokalis ternama sejak dirinya debut bersama grup Exo, karirnya terus melaju pesat berkat keahliannya dalam berbagai bidang mulai dari tarik suara hingga seni peran.

Selain itu, Baekhyun juga memiliki sifat ceria dan bisa mencairkan suasana baik dalam grup maupun ketika berinteraksi bersama fansnya, melalui karakternya ini yang membuat banyak orang menyukai dirinya.

Berikut fakta perjalanan karir Baekhyun Exo

1. Awal mula karir

Sejak kecil Baekhyun sudah menunjukan minatnya dibidang tarik suara, dia bergabung dengan paduan suara gereja lokal di Korea untuk mengasah keterampilan menyanyinya.

Tidak puas sampai disitu, Baekhyun yang mempunyai kegigihan dalam bernyanyi akhirnya mengikuti trainee selama 11 bulan untuk bergabung dalam grup Exo. Akhirnya pada tahun 2012 dia dinyatakan resmi debut menjadi idol dengan masa trainee tercepat dibandingkan member lainnya.

2. Bergabung dengan Exo

Semangat Baekhyun dalam meraih impiannya patut dijadikan panutan, berkat kemampuan vokal, aksi panggung yang karismatik, serta kerjasama tim yang baik membuat dirinya dan Exo bisa mempertahankan popularitas sampai saat ini.

Total sudah lebih dari 162 penghargaan yang dimenangkan Baekhyun bersama grupnya, pencapaian ini juga tidak lepas dari peran fansnya yakni Exo-L.

Berikut ini beberapa kategori penghargaan yang dimenangkan Exo

1. 2013: Mainland China's Best Rookie Group dan Mainland China's Most Popular Artist

2. 2014: World's Best Selling Korean Artist, World's Best Song, dan Album of the Year South Korea

3. 2015: Most Popular Asian Group dan Best Asian Performance,

4. 2016: Daesang (Singer), Asia Star Award, Baidu Star Award, dan Popularity Award

5. 2017: Popularity Award (Singer), Fabulous Award, dan Daesang Award (Singer)

6. 2018: Popular Asian Group, Fandom Award, Genie Popularity Award, Global Popularity Award, Most Daesang ("Grand Prize") awards won at the Mnet Asian Music Awards, dan Ceci Asia Icon Award

7. 2019: Album of the Year – 4th Quarter, Hallyu Special Award, dan Bonsang Award



Lagu Exo yang paling banyak didengarkan

1. Love Shot

2. Monster

3. Kokobop

4. The Eve

5. Call Me Baby

6. Tempo

7. Growl

8. Obsession

9. Lotto

10. Love Me Right

3. Sukses sebagai artis solo

Baekhyun selalu ingin mencoba hal-hal baru dalam hidupnya, pada tahun 2019 dia mulai masuk ke dunia musik solo dengan merilis lagu City Lights. Lagu ini mendapatkan banyak pujian positif dari berbagai pihak dan menjadi langkah awal kesuksesan Baekhyun dalam solo karirnya.

Sejumlah penghargaan juga didapatkan mulai dari kategori Best Male Solo, Most Popular Singer (South Korea), Best Male Artist, Top 10 Artist Bonsang, Initial Chodong Record Award, Artist Award – Male Solo (Top 3), Individual, dan Popularity Award.

Berikut beberapa lagu solo yang dirilis Baekhyun

1. Take You Home

2. UN Village

3. On the road

4. Candy

5. Amusement Park

6. Runner

7. Doll

8. Bambi

9. When Dawn Comes Again

10. Bunge

4. Melakukan kolaborasi

Upaya Baekhyun dalam menunjang karir dan meningkatkan kemampuan bermusiknya dilakukan melalui kolaborasi bersama penyanyi lainnya, tidak hanya itu dia juga kerap mengisi beberapa OST dalam drama.

Keseriusannya dalam melakukan kolaborasi, akhirnya membuat Baekhyun memenangkan sejumlah kategori penghargaan seperti Digital Bonsang with Suzy, Asian Choice Popularity Award with Suzy, Best R&B / Soul with Suzy, dan Best Indie Award with Bolbbalgan4.

5. Mengikuti variety show

Tidak puas hanya mencoba dunia tarik suara saja, Baekhyun akhirnya mengikuti beberapa variety show untuk meningkatkan bakatnya dalam dunia entertainment. Berkat kepribadiannya yang lucu dan cerdas, dirinya berhasil menarik perhatian orang untuk menonton pertunjukannya. Melalui acara Knowing Brothers dan Happy Together, dirinya mendapatkan julukan ‘Raja Variety Show’.



6. Masuk dunia akting

Sosok Baekhyun seringkali mendapat julukan ‘manusia serba bisa’ karena dia selalu ingin mencoba hal-hal baru dalam hidupnya, seni peran menjadi salah satu pekerjaan yang juga digelutinya. Baekhyun telah menunjukan kemampuan aktingnya melalui berbagai drama seperti Scarlet Heart: Ryeo, Moon Lovers, Exo Next Door, dan To the Beautiful You. (Nur Afifah Azahra Aulia)

