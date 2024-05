Kunjungan Wisatawan Asia Tenggara ke Austria Meningkat

Bisnis.com, JAKARTA - Pada tahun 2023, terdapat 350.000 kunjungan (overnight visit) oleh wisatawan Asia Tenggara ke Austria setelah berhasil pulih dari COVID-19.

Angka ini naik dibandingkan dengan 452.000 kunjungan dari Asia Tenggara pada tahun 2019.

Tahun lalu, tercatat 111 juta overnight visit oleh turis internasional, menjadikan Austria sebagai salah satu destinasi wisata paling terkemuka di dunia.

Kekayaan sejarah, keragaman budaya, serta pemandangannya yang menakjubkan menjadikan Austria sebagai salah satu negara Eropa yang paling banyak dikunjungi oleh turis mancanegara.

Terletak di jantung Eropa, negara ini membanggakan pegunungan Alpen yang menakjubkan dan meliputi nyaris dua per tiga wilayah Austria.

Austria juga memiliki sungai-sungai serta danau-danau yang indah, berbagai resor ski dan kesehatan kelas dunia, kota-kota berusia berabad-abad, tradisi kuliner seperti budaya kedai kopi Wina (Viennese coffee house culture), opera Salzburg yang terkemuka dan festival musik, serta pasar-pasar Natal yang romantis.

Tahun ini, wilayah Salzkammergut di Austria meraih titel Ibu Kota Kebudayaan Eropa 2024 (European Capital of Culture 2024). Austria juga tengah mempersiapkan diri untuk perayaan 60 tahun perilisan film peraih piala Oscar, The Sound of Music, yang difilmkan di Salzburg, pada tahun 2025 mendatang.

Susanne Kraus-Winkler Sekretaris Negara untuk Pariwisata di Austria mengatakan pariwisata menghubungkan banyak orang dan memelihara hubungan antara Austria dan Asia Tenggara.

“Austria merupakan salah satu tujuan wisata terpopuler di Eropa. Pada masa mendatang, kami ingin menarik lebih banyak wisatawan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dan kami hendak menyambut mereka ke negara kami dengan sejarah Eropa yang kaya dan alamnya yang indah di pegunungan Alpen,” ujarnya dalam penandatanganan MOU mempromosikan Austria sebagai tujuan wisata turis dari Indonesia, Singapura, Malaysia, serta Thailand melalui berbagai kampanye pemasaran online dan kegiatan offline antara Austria Tourism, organisasi pariwisata nasional Austria, dan Traveloka.

Penandatanganan MoU ini dilakukan sebagaimana Austria berupaya menyambut lebih banyak wisatawan dari Asia Tenggara tahun ini dan ke depannya.

Albert, Co-Founder, Traveloka mengatakan kekuatan transformatif yang dihasilkan oleh teknologi untuk meningkatkan pengalaman perjalanan konsumen.

"Kemitraan kami dengan Austria Tourism bertujuan untuk memanfaatkan solusi inovatif Traveloka untuk memberikan akses yang seamless bagi para wisatawan ke beragam penawaran di Austria, termasuk kota-kota yang menawan, gunung-gunung yang megah, serta sejarah yang menarik," katanya.

