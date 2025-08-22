Bisnis Indonesia Premium
Good Boy/imdb
Entertainment

Antisipasi ‘Good Boy’, Film Horor yang Disebut Bakal Lebih Sukses dari Weapons

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Jumat, 22 Agustus 2025 - 12:47
Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2025 sungguh menjadi tahun yang mendebarkan bagi para penggemar berat horor, dengan ada begitu banyak film horor yang beredar karena penggemarnya yang juga begitu besar.

Tahun ini diawali dengan film horor Sinners, karya Ryan Coogler yang menuai banyak pujian, kemudian disusul film psikologis menegangkan Bring Her Back, film supernatural Final Destination: Bloodlines, sekuel zombi pasca-apokaliptik 28 Years Later karya Danny Boyle, dan yang terbaru, Weapons karya Zach Cregger. Hebatnya, masing-masing judul ini mendapatkan skor kritikus yang tinggi di Rotten Tomatoes.

Namun tahun ini masih jauh dari akhir film horor. Hollywood masih menyimpan banyak hal untuk para penggemar horor, dan salah satu film mendatang yang paling menarik mungkin akan mengejutkan Anda. 

Baca Juga Disebut Film Horor Terseram 2025, Debut Weapons di Box Office Raup US$42,5 Juta

Berjudul Good Boy, film horor yang tidak begitu dikenal ini telah menuai banyak pujian menjelang perilisannya di AS pada 3 Oktober 2025. 

Yang membedakannya dari yang lain adalah ceritanya yang terungkap dari sudut pandang seekor anjing, dan diduga skornya di Rotten Tomatoes bisa lebih baik daripada Weapons.

Sinopsis Good Boy

Baca Juga Sinopsis Weapons, Film Horor Baru yang Dapat Skor Sempurna di Rotten Tomatoes

Disutradarai oleh Ben Leonberg, Good Boy mengisahkan Indy, seekor anjing setia yang pindah bersama pemiliknya, Todd (Shane Jensen), ke sebuah rumah pertanian di pedesaan setelah kematian seorang anggota keluarga. 

Namun, ketika Indy mulai melihat makhluk-makhluk gaib mengerikan yang tak terlihat oleh manusia, dia harus menemukan cara untuk melindungi Todd dari kekuatan gelap yang mengintai di rumah baru mereka.

Skor Rotten Tomatoes untuk Good Boy

Baca Juga Link Nonton Film Petaka Gunung Gede, Kisah Horor Rombongan Pendaki

Saat ini, Good Boy meraih skor yang impresif dari para kritikus, yaitu 95%, di agregator ulasan Rotten Tomatoes. Sebagai perbandingan, film horor garapan Zach Cregger yang sukses, Weapons, berada tepat di bawahnya, yaitu 94%. 

Meskipun Good Boy saat ini unggul tipis, hanya 1%, peringkatnya dapat berubah seiring dengan semakin banyaknya ulasan yang masuk dalam beberapa hari mendatang.

Adapun berikut ini penilaian kritikus terhadap beberapa film horor terpopuler tahun ini di Rotten Tomatoes:

• Sinners – 97%

• Bring Her Back – 89%

• Final Destination: Bloodlines – 92%

• 28 Years Later – 88%

• Together – 91%

Dengan skor 95%, Good Boy hanya tertinggal dari Sinners dan saat ini berada di depan film-film horor populer lainnya di tahun 2025, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan disebut bisa menjadi salah satu film horor tersukses tahun ini.

Penulis : Mutiara Nabila
