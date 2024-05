Wow! Mahalini dan Voice of Baceprot Masuk Forbes 30 Under 30 Asia 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Forbes kembali mengeluarkan daftar orang-orang berprestasi di bawah usia 30 tahun, Forbes 30 Under 30 Asia 2024. Dua musisi Indonesia, Voice of Baceprot (VOB) dan Mahalini masuk dalam daftar tersebut.

Daftar ini memuat para pembuat perubahan dalam daftar 30 Under 30 Asia, yang berhasil memimpin transformasi industri mereka dan menginspirasi generasi mereka.

Tak hanya para pengusaha muda, tapi daftar ini juga menyoroti artis, atlet, dan bintang pendatang baru yang mendobrak stereotip dan memberdayakan generasi mereka.

Dua di antara sederet artis dan musisi di Asia dalam daftar ini berasal dari Indonesia. Pertama Band metal Indonesia yang semuanya perempuan dan berhijab Voice of Baceprot (VoB) masuk dalam daftar tahun ini dalam kategori Hiburan & Olahraga.

Band yang beranggotakan Firda Marsya Kurnia (vokal), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah (drum) ini menantang stereotip di negara mayoritas Muslim tersebut.

Meski mendapat ancaman di negara yang tidak biasa bagi perempuan untuk menampilkan musik metal, mereka tidak pernah berniat untuk berhenti.

Baca Juga Mengenal Upacara Mepamit yang Dijalani Mahalini Rahardja

“Kami ingin terus memberikan contoh, khususnya bagi remaja putri, bahwa kami memiliki masa depan yang lebih cerah,” kata Kurnia, melansir Forbes.

Dengan lirik yang membahas isu-isu seperti ketidaksetaraan gender dan perubahan iklim, majalah Metal Hammer yang berbasis di Inggris menyebut Voice of Baceprot sebagai “band metal yang dibutuhkan dunia saat ini.”

Setelah satu dekade bersama, band metal Indonesia berhijab dan beranggotakan perempuan Voice of Baceprot (VoB) tahun lalu merilis album pertamanya, Retas, kemudian keluar dari label rekamannya untuk menjadi independen.

Baca Juga Mahalini Sukses Bikin Penonton Java Jazz Festival 2023 Histeris dan Baper

Mereka diperkenalkan dengan metal di awal masa remajanya oleh seorang guru yang mengajari mereka cara memainkan alat musik dan membantu mendirikan band mereka.

Mereka mulai dari mengcover lagu-lagu hits grup seperti Metallica untuk acara sekolah hingga menciptakan musik mereka sendiri dan melakukan tur internasional. Salah satu single mereka, 'God Allow Me (Please) To Make Music,' telah ditonton lebih dari 5 juta kali di YouTube.

Mendulang kesuksesan besar, pada Juni mendatang, mereka akan tampil di Glastonbury, dan menjadi musisi Indonesia pertama yang tampil di festival Inggris tersebut dalam 54 tahun sejarahnya.

Selain Voice of Baceprot, penyanyi jebolan Indonesian Idol, Mahalini, juga masuk dalam daftar ini.

Mahalini Raharja, menjadi salah satu artis Indonesia yang naik daun, dengan lebih dari 7 juta pendengar di Spotify pada Januari 2024, dan mencapai puncaknya pada 10,3 juta pada Juni 2023.

Kariernya dimulai pada musim ke-10 Indonesian Idol pada 2019 lalu, dan dia berhasil masuk ke dalam lima besar sebelum tersingkir.

Mahalini telah merilis beberapa single dan album solo debut Fábula, yang diikuti dengan tur nasional. Hit terbesar Raharja, "Sial," diputar hampir 300 juta kali di Spotify.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel