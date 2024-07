Indofest 2024 Targetkan 50.000 Pengunjung

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Outdoor Festival (INDOFEST) 2024 kembali dibuka di Hall B Jakarta Convention Center (JCC).

Event “Lebaran Anak Outdoor” tahun ini digelar selama empat hari mulai tanggal 4-7 Juli 2024 dengan diikuti oleh 135 jenama dan 80 persen di antaranya adalah produk lokal.

Chief Executive Officer COS Event, Disyon Toba mengatakan antusiasme pengunjung sangatlah membeludak. Terbukti pembelian online hari pertama mencapai 15.000 tiket.

“Untuk pembelian online di hari pertama mencapai 15 ribu orang belum yang pembelian on the spot," ujarnya dalam sambutannya.

Tahun ini, mereka menargetkan ada 50.000 pengunjung selama gelaran Indofest 2024 dalam empat hari.

"Kami menargetkan untuk tahun ini ada 50.000u pengunjung selama empat hari," tambahya.

Disyon juga menjelaskan, dunia outdoor ini sudah semakin digemari masyarakat Indonesia, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan luar ruang yang saat ini kembali hadir. Juga semakin banyaknya kegiatan event olahraga lari yang hampir ada disetiap pekan.

“Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ingin pergi ke gunung-gunung juga meningkat. Itu menunjukan masyarakat semakin sadar tentang kesehatan dan kegiatan luar ruang,” katanya.

Disyon juga menjelaskan dengan tagline “More Outdoor Less Waste” pihaknya berharap Sobat INDOFEST yang datang dapat sama-sama untuk mengurangi sampah atau less waste dengan cara tidak membeli air dalam kemasan namun menggunakan tumbler, tidak menggunakan kantong plastik tapi menggunakan kantong belanja yang dipakai berulang-ulang.

Serta tentunya memperbanyak olahraga luar ruang atau outdoor activity dengan membeli perlengkapannya yang sudah kami sediakan di INDOFEST 2024.

“Saya yakin, lokasi yang bersih membuat kita berkegiatan lebih nyaman. Tidak hanya di sini saja. Tapi juga di gunung dan tempat-tempat kita melakukan aktivitas luar ruang. Hal itu sesuai dengan visi kami membuat lebih banyak lagi masyarakat yang melakukan aktivitas atau kegiatan luar ruang,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan dan Event Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu mengapresiasi kepada pihak INDOFEST 2024 yang sudah menggagas event ini yang ke-8. Vinsensius menjelaskan setelah pandemi COVID-19, ada perubahan behaviors masyarakat kegiatan luar ruang begitu diminati dan melonjak.

“Menurut data dari sea trip terlihat sekali peningkatan untuk kegiatan-kegiatan outdoor yang meningkat dengan tajam. Artinya apa, kegiatan yang dilakukan oleh INDOFEST sangat tepat dengan menyesuaikan perubahan behavior masyarakat pasca pandemi ini,” katanya.

Vinsensius juga melihat kegiatan luar ruang ini merupakan kegiatan minat khusus yang berkualitas. Karena spendingnya besar, lenght of staynya juga lama sehingga memiliki multipiler effect yang besar juga.

“Namun seluruh stakeholder juga harus bergandengan tangan bersama untuk menanggulangi masalah sampah. Ini adalah momok yang selalu muncul di destinasi-destinasi. untuk itu dengan penyelenggaran event seperti ini, bukan hanya bukan hanya kesuksesan yang dibukukan seberapa besar transaksi tapi juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk berwisata secara bertanggung jawab,” katanya.

INDOFEST juga menjadi ajang bertemunya para penyedia peralatan dan jasa untuk kegiatan petualangan dan outdoor, antara lain trip organizer, hotel dan resort, destinasi petualangan, penyelenggara trekking, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis oleh-oleh lokal.

INDOFEST 2024 kali ini mengangkat tema GEAR (Green, Equality, Action, Responsibility) dimana salah satu concernnya adalah sustainability atau keberlangsungan lingkungan dengan dimulai dengan menumbuhkan kebiasaan sederhana atau little habit yaitu your trash your responsibility hingga less waste.

Pengunjung akan disuguhkan mulai dari Music Performance, Talkshow dan lain sebagainya. Setiap harinya akan ada bintang tamu special seperti Batas Senja, Jason Ranti, Bagus Dwi Danto dan Island Vibes Reggae Party.