Indofest 2025 Hadir Lagi 12-15 Juni, Lebaran Anak Outdoor

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Outdoor Festivall (Indofest) 2025 segera hadir pada 12-15 Juni 2025 di di JCC, Jakarta.

Dikutip dari akun Instagram Indofest, Selasa (8/4/2025), mengungkapkan bahwa Indofest diklaim sebagai 'Lebaran' orang-orang pecinta alam dan pegiat outdoor.

Indofest 2025 dilaksanakan pada 12-15 Juni 2025, dengan menyediakan produk-produk lokal hingga luar negeri. Adapun merek-merek yang sering diburu Arei, Eiger, Consina, Hike N Run, Super Adventure, Caldera, Greenforest, Wakai Go, Garmin, Columbia, Deuter, dll.

Pada tahun lalu, panitia juga menyajikan musik-musik untuk menghibur pengunjung di Indofest. Di akun inistagram, pihak Indofest belum menetapkan harga tiket masuk untuk pengunjung pada Juni 2025.

Indofest menyediakan ratusan tenant yang menjual produk-produk outdoor, mulai dari sepatu hingga tenda ultralight.

Sebagai informasi, pada Indofest 2024 tema yang diangkat adalah GEAR (Green, Equality, Action, Responsibility) di mana salah satu perhatiannya adalah keberlanjutan atau keberlangsungan lingkungan dengan mulai menumbuhkan kebiasaan sederhana yaitu your trash your responsibility (bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan) hingga less waste (minim sampah).