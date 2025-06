139 Brand Hadir di Indofest 2025, Tawarkan Diskon hingga 70%

Bisnis.com, JAKARTA - Bazaar perlengkapan kegiatan outdoor (luar ruangan) dari produk dalam dan luar negeri, Indonesia Outdoor Festival (INDOFEST) 2025 digelar pada 12-15 Juni 2025 di Hall B Jakarta Convention Center.

Di hari pertama pembukaan 12 Juni 2025, lokasi bazaar ramai dikunjungi pengunjung.

Bahkan, di beberapa tenant antrian tampak mengular. Seperti di booth Columbia, Eiger, Consina, Hike and Run dan lainnya.

Dalam Indofest 2025 kali ini, ragam produk outdoor ditawarkan seperti peralatan kegiatan di alam terbuka, termasuk aksesori pendukung seperti kamera action.

‎Chief Executive Officer COS Event Disyon Toba mengatakan Event “Lebaran Anak Outdoor” tahun ini digelar dengan melibatkan ada 139 jenama yang terdiri dari 104 brand lokal dan 54 brand luar.

‎

‎"Indofest 2025 kali ini kembali menghadirkan berbagai produk baru, lebih dari 20 brand lokal baru yang baru pertama hadir di Indofest. Dan masih banyak lagi produk-produk yang menghadirkan diskon menarik produk dari brand-brand outdoor dalam dan luar negeri." ujar Disyon.

‎

Dia menjelaskan saat ini dunia outdoor sudah semakin digemari masyarakat Indonesia, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan luar ruangan dan banyak kegiatan olahraga di setiap pekan.

‎

‎"Yang menarik saat ini, dunia trail run semakin banyak diminati masyarakat. Banyak event-eventnya berjamur di setiap daerah." kata Disyon.

‎

‎Project Director INDOFEST 2025 Niken Saraswati Ratnaningtyas menjelaskan, tema yang diangkat saat ini adalah "More Outdoor More Colaboration" dimana Indofest 2025 berkolaborasi selain dengan jenama dan brand juga berkolaborasi dengan 31 komunitas yang mencakup tidak hanya komunitas mountenering saja tetapi juga komunitas kegiatan luar ruang lainnya.

‎

‎"Kami merangkul berbagai komunitas untuk sharing informasi terkait kegiatan luar ruang. Sementara itu, dukungan dari pemerintah juga hadir. Seperti dari Kementerian UMKM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga." ujarnya.

‎

‎Niken juga mengatakan, Event ini akan menghadirkan banyak jenama, pertunjukan, kegiatan, komunitas, dan workshop sehingga akan memperkaya pengetahuan terkait kegiatan outdoor.

‎

‎"Harapannya makin banyak generasi muda yang mengerti dan memperdalam lagi keilmuan saat melakukan aktivitas luar ruang di Indonesia. Dahulu kita saat ingin berkegiatan outdoor kita belajar ilmunya, mulai dari navigasi, survival, tali temali, ilmu mendirikan tenda hingga search and rescue. Untuk itu, Indofest menghadirkan komunitas-komunitas yang hadir untuk berbagi ilmu-ilmu untuk berkegiatan luar ruang." katanya.

‎

‎Niken juga menjelaskan akan banyak promosi yang ditawarkan oleh brand saat Indofest kali ini, salah satunya adalah diskon produk mencapai 50-70 persen.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang hadir dalam pembukaan mengatakan produk UMKM dengan produk outdoor di Indonesia memiliki kualitas yang sama dengan produk buatan luar negeri.

Baca Juga Indofest 2024 Targetkan 50.000 Pengunjung

Karena itu, katanya, potensi berkembangnya bisnis UMKM outdoor sangat besar di Indonesia.

Apalagi, katanya, saat ini banyak orang yang menyukai kegiatan outdoor atau di alam terbuka sehingga membutuhkan produk-produk pendukung yang berkualitas.