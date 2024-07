TikTok LIVE Gelar Gimme The Mic 2024, Hadiahnya Capai US$2000

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok LIVE kembali menggelar ajang pencarian bakat nasional, Gimme The Mic 2024 pada 15 Juli hingga 22 September 2024.

Kompetisi bernyanyi ini diadakan secara global, untuk menyaring para kreator konten yang ingin menjadi penyanyi.

Acara ini pertama kali diadakan tahun 2023, dengan memanfaatkan fitur siaran langsung di TikTok LIVE.

Pada 2024, Gimme The Mic kali ini mengusung tema "Where LIVE Stars are Born!". Kompetisi ini akan mewujudkan impian kreator untuk menjadi bintang baru yang mewarnai industri musik tanah air.

TikTok pun menggaet para musisi ternama seperti Raisa, Eka Gustiwana, dan Budi Doremi untuk menjadi dewan juri.

"Setiap hari, kreator musik dari seluruh Indonesia hadir untuk menunjukkan bakatnya dan berinteraksi langsung dengan pengguna lainnya secara real-time di TikTok LIVE. Melihat besarnya potensi yang dimiliki para kreator ini, kami kembali menghadirkan kompetisi Gimme The Mic untuk membukakan jalan bagi para kreator musik dan masyarakat agar bisa berkarier secara profesional di industri musik," jelas Agna Pradisti Putri, Content, Event, Partnership and Product Operation Lead, TikTok LIVE Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (18/7).

Gimme The Mic 2024 akan dibagi menjadi tiga babak, yakni registrasi, semi final, dan grand final.

Peserta nantinya dipilih berdasarkan penilaian juri dan perolehan poin dari voting. Untuk babak eliminasinya akan dilakukan melalui rangkaian LIVE show di TikTok menggunakan fitur multi-

guest.

Enam finalis terpilih yang berhasil lolos akan menjalani masa karantina di Jakarta untuk menerima pelatihan intensif bersama para profesional di industri musik.

Keenam finalis pun kemudian akan ditantang untuk menunjukkan bakat mereka secara langsung di

konser Grand Final "Gimme The Mic 2024" pada tanggal 22 September 2024.

Kemudian empat finalis yang lolos akan mendapat gelar juara dan memperoleh sejumlah hadiah menarik, termasuk uang tunai serta kesempatan untuk mewakili Indonesia di kompetisi global Gimme The Mic, dengan pemenang dari negara lainnya.

Tak hanya itu, pemenang dari kompetisi ini juga akan mendapat kesempatan untuk merekam dan merilis lagu ciptaan Eka Gutiwana.

Rincian hadiah TikTok Gimme The Mic 2024 yakni sebagai berikut:

Juara 1

Rilis lagu ciptaan Eka Gustinawa Bersama TikTok Live dan SounOn

Mewakili Indonesia dalam Gimme The Mic Global

Uang Tunai US$2000

Juara 2

Mewakili Indonesia dalam Gimme The Mic Global

Uang Tunai US$1500

Juara 3

Mewakili Indonesia dalam Gimme The Mic Global

Uang Tunai US$1000

Juara 4