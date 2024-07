7 Rahasia Disneyland yang Mungkin Tidak Anda Ketahui

Bisnis.com, JAKARTA – Disneyland merupakan salah satu taman hiburan terbesar yang menjadi favorit banyak orang.

Tak hanya anak-anak saja, orang dewasa pun dapat menikmati taman hiburan ini. Taman hiburan yang tersebar di berbagai penjuru dunia tersebut menawarkan fasilitas wahana permainan, restoran, hotel, dan masih banyak lagi.

Namun, Disneyland juga menyimpan beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh semua pengunjungnya.

Baca Juga Disneyland Park dan Toy Story Hotel Shanghai Kembali Buka, Ini Aturan Masuknya

Apabila Anda termasuk ke dalam kelompok pengunjung yang sudah mengetahuinya, mungkin Anda dapat menikmati beberapa fasilitas rahasia Disneyland.

Dilansir dari Travel and Leisure, berikut beberapa rahasia Disneyland yang mungkin tidak Anda ketahui:

1. Disney California Adventure Park dulunya adalah tempat parkir

Disneyland Park pertama kali dibuka pada 17 Juli 1955. Pada saat itu, area yang kini menjadi Disney California Adventure Park tersebut masih berupa lahan parkir bagi para pengunjung Disneyland Park. Perlu 45 tahun untuk lahan tersebut dialihfungsikan.

2. “Sleeping Beauty Castle” menggunakan cat agar terlihat lebih besar

“Sleeping Beauty Castle” merupakan salah satu bangunan yang menjadi ciri khas dari Disneyland. Faktanya, istana tersebut tidaklah terlalu tinggi, hanya 77 kaki atau sekitar 23,4 meter saja. Untuk mengakalinya, Walt Disney Imagineering menggunakan teknik “atmospheric perspective” untuk membuat kastil tersebut tampak lebih besar dan megah.

Baca Juga Daftar Wahana Disneyland yang Sudah Ditutup, Salah Satunya Karena Terlalu Seram

Cat warna merah muda digunakan pada bagian bawah bangunan, sementara cat warna biru digunakan untuk mencerahkan bangunan di bagian atas.

3. Kapal pada “Davy Crockett’s Explorer Canoes” tidak memiliki jalur

Jika Anda mengunjungi wahana tersebut, Anda dapat menaiki sebuah kano yang memiliki kapasitas 20 orang. Dengan mendayung kapalnya, Anda dapat menjelajahi area air di sana.

Banyak pengunjung taman yang mengira bahwa kano-kano tersebut memiliki jalur tertentu, sehingga pergerakannya sudah diatur sebelumnya. Namun, sebenarnya wahana ini menjadi satu-satunya atraksi Disneyland yang hanya mengandalkan tenaga dari para pengunjung.

4. Restoran “Carthay Circle” merupakan replika teater Hollywood terkenal

Di Disney California Adventure Park, para tamu dapat mengunjungi sebuah restoran bernama “Carthay Circle”. Restoran tersebut menyajikan makan siang dan makan malam dengan suasana yang santai dan interior yang mewah.

Faktanya, restoran tersebut merupakan replika dari “Carthay Circle Theatre”, sebuah bioskop sungguhan di masa lalu–yang telah dihancurkan pada tahun 1969.

Bioskop tersebut sangat bersejarah bagi Disneyland dan Hollywood, karena menjadi tempat perdana penayangan film animasi pertama Disney, "Snow White and the Seven Dwarves."

5. Bekas apartemen Walt Disney terletak di atas stasiun pemadam kebakaran

Selama masa pembangunan Disneyland–pada tahun 1950-an–Walt Disney sempat menambahkan apartemen di dalam taman hiburan tersebut. Fungsinya adalah agar Walt dapat mempersingkat waktu perjalanannya.

Uniknya, apartemen tersebut dibangun di atas stasiun pemadam kebakaran di Main Street, AS. Untuk dapat memasukinya, Anda dapat mengikuti “Walt's Main Street Story Tour” dengan biaya sebesar 160 dolar di atas tiket masuk.

6. Desain bunga Mickey Mouse ditanam kembali beberapa kali dalam setahun

Tepat setelah Anda masuk ke gerbang Disneyland Park, Anda akan disambut oleh bunga raksasa berbentuk Mickey Mouse yang ditanam di atas rumput.

Faktanya, hamparan bunga tersebut akan diganti dan ditanami kembali sebanyak enam kali dalam setahun. Pajangan ini telah menjadi bagian dari taman hiburan tersebut sejak dibuka pada tahun 1950-an.

7. Disneyland tidak menjual permen karet

Walt Disney membuat aturan untuk memastikan para pengunjung Disneyland merasa nyaman selama berada di sana. Salah satunya adalah dengan tidak menjual permen karet di semua tokonya.

Meskipun begitu, para pengunjung tetap dipersilakan untuk membawa permen karetnya sendiri.

Untuk menjaga kebersihan taman, Walt Disney juga melarang penjualan gula-gula kapas dan es krim. Kini, penjualan kedua makanan tersebut sudah diperbolehkan, tetapi tidak dengan permen karet. (Rafi Abid Wibisono)