Promo Lengkap Spesial 17 Agustus, dari Kuliner, Fashion hingga Supermarket

Bisnis.com, JAKARTA - Seperti tahun-tahun sebelumnya, momen 17 Agustus banyak dimanfaatkan para tenant untuk memberikan diskon dan promo spesial.

Mulai dari makanan, fashion, elektronik umumnya memberikan penawaran spesial dengan diskon besar-besaran.

Berikut promo lengkap 17 Agustus dari kuliner, fashion hingga supermarket

1. Fashion, Dept. Store, Jewelry, Accessories, Watch

1. Central Dept. Store / Central Department Store / 9 Agustus - 1 September 2024 / Tambahan diskon 17% + cashback Rp 45,000. S&K Berlaku / Official Store di Blibli.com

2. Naughty

- Naughty / Periode 14 - 27 Agustus 2024 / Merdeka Sale Disc Up To 75% / Shopee, Tiktok, Lazada, Zalora, Tokopedia

- Naughty / Periode 14 - 27 Agustus 2024 / Extra Voucher Disc 17% (Max Cap 10K) No Min Spend / Shopee, Tiktok, Lazada, Zalora, Tokopedia

- Naughty / Periode 14 - 27 Agustus 2024 / Extra Free Gift Card Holder Min Belanja 300K / Shopee, Tiktok, Lazada, Zalora, Tokopedia

3. Les femmes

- Les femmes / 14 - 27 Agustus 2024 / Independent Deals Disc up to 45% / Shopee, Tiktok, Lazada, Zalora, Tokopedia

- Les femmes / 14 - 27 Agustus 2024 / Voucher Disc 17k Min Spend 350k / Shopee, Tiktok, Lazada, Zalora, Tokopedia

- Les femmes / 14 - 27 Agustus 2024 / Extra Voucher Disc 1,945k setiap pembelian kategori Dompet Kartu / Shopee, Tiktok, Lazada, Zalora, Tokopedia

- Les femmes / 14 - 27 Agustus 2024 / Free CardHolder Min Spend 300k / Shopee, Tiktok, Lazada, Zalora, Tokopedia

4. Goldmart Official Shop / 01-31 Agustus 2024 / Discount 17% / Shopee & Tokopedia

5. Pedro / 1 - 18 Agustus 2024 / Gift with Purchase Tote Bag and Sticker Pack for purchase of PEDRO Icon* T&C Apply / Website : pedroshoes.co.id

6. Colorbox / 16-18 Agustus 2024/ 17% + 8% SnK berlaku/ Website : colorbox.co.id

7. Mille / 17 Agustus 2024 / Diskon up to 50% / Shopee & Tokopedia

8. Thys

- Thys / 1-31 Agustus 2024 / Cashback hingga 170 Ribu / Website : ruparupa.com

- Thys / 1-31 Agustus 2024 / Voucher Toko / Shopee

- Thys / 1-31 Agustus 2024 / Voucher Toko / Tokopedia

- Thys / 1-31 Agustus 2024 / Voucher Toko / Tiktok shop

9. Yongki Komaladi / disc up to 80% / Shopee

10. Pomelo / 9-18 August 2024 / Get 17% off on selected items T&C apply / Pomelo’s official website and app.

11. Personal Style / 12-18 Agustus 2024 / Discount 79% selected item S&K / psonline.co.id

12. M2 Menstyle / 16-18 Agustus 2024 / Diskon 79% selected item S&K berlaku / M2online.co.id

13. KiddyCuts / 17 Agustus 2024 / Diskon 17.000 min transaksi 100.000 / Shopee, Tokopedia, Blibli, TikTok Shop

2. Kuliner

1. Janji Jiwa / 16 - 18 Agustus 2024 / Minuman Spesial 17K (Kopi Susu Sahabat Large), All Store, *S&K Berlaku / GrabFood, GoFood, ShopeeFood

2. Heavenly Nest / 1-31 Agustus 2024 / Buy One Free One / Tokopedia

3. Lawson / 16-18 Agustus 2024 / Harga Spesial 79rb 2 Bow Oden + Tteokbokki / Online Delivery GoFood, GrabFood & ShopeeFood

4. Domino’s Pizza / 17 Agustus 2024/GRATIS 3 Pizza Mania dengan pembelian Medium Pizza Cheeseburst atau Double Cheeseburst. Mulai dari 98ribuan *SnK berlaku / Shopee,GoFood,GrabFood

3. Home Living, IT, Gadget, Electronic, Beauty, Others & Entertaiment

1. Informa Electronics / 1 - 31 Agustus 2024 / Cashback hingga Rp 1,7 Juta. SnK berlaku / Website : www.ruparupa.com/informastore/

2. Eye Soul

- Eye Soul / 1-31 Agustus/ Cashback hingga 450 Ribu min belanja tertentu / Website : ruparupa.com

- Eye Soul / 1-31 Agustus / Voucher Toko / Shopee

- Eye Soul / 1-31 Agustus / Voucher Toko / Tokopedia

3. Erafone / 17 Agustus 2024 / Extra voucher Extra voucher untuk pembelanjaan online dan CNP sampai dengan Rp 880.000, SnK berlaku / Website : erafone.com

4. Supermarket, Hipermarket, Minimarket, Convenience Store

1. Lotte Mart / 1 Agustus - 4 September / Diskon up to 79% selected item, Gratis Voucher 79K, Gratis Semangka (15 Aug-4 Sep) SnK berlaku / Lotte Mart Mall

2. Alfamidi / 16 - 31 Agustus 2024 / Promo Merdeka / Serba Rp 17.000, Serba 8.000, Serba Rp 4.500, Serba Rp 7.900 / Selected Item / S&K Berlaku / Berlaku di apk Midikring

3. Alfamart : 1-15 Agustus / Serba Gratis Beli 2 Gratis 1 / Serba Gratis Beli 3 Gratis 1 / Berlaku Nasional

4. FamilyMart / 16 -17 Agustus 2024 / Promo Merdeka Serba 79 selected item SnK berlaku / FamiApps