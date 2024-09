Koleksi Fall Winter Melissa dalam Pop Up Station

Bisnis.com, JAKARTA - Melissa, brand sepatu yang terkenal dengan produk ‘jelly shoes’, meluncurkan instalasi pop-up bertajuk “STATION”.

Terinspirasi dari hiruk pikuk stasiun kota New York, instalasi ini tidak hanya menampilkan koleksi terbaru Fall/Winter 2024, namun juga mengajak para pengunjung untuk merasakan dan menciptakan koneksi dan interaksi yang bermakna antar pengunjung.

Adapun pesan yang ingin disampaikan Melissa dalam instalasi ini yaitu, Emphasizing human connection and meaningful interactions.

Baca Juga Ini 8 Tips agar Tidak Lecet Saat Pakai Sepatu Baru

Pop-up Melissa “STATION” akan menjadi yang pertama dalam meluncurkan kolaborasi eksklusif Melissa x Telfar sebagai bagian dari koleksi Fall/Winter 2024.

Koleksi edisi terbatas ini hanya tersedia di pop-up, sehingga para pengunjung dapat pengalaman eksklusif untuk membeli produk yang sangat dinantikan ini.

Melalui instalasi “STATION”, Melissa mengajak para pengunjung ke dalam pengamalan imersif yang mencerminkan interaksi nyata layaknya di stasiun kota New York.

Baca Juga Yih Quan Footwear Indonesia Produksi Sepatu Converse dan Hoka

Pop-up STATION ini dirancang sebagai ruang untuk mendorong koneksi dan interaksi antar para pengunjung dengan koleksi terbaru Melissa.

Sara Calista, selaku Head of Marcomm The 707 Company mengatakan, Melissa STATION yang terinspirasi dari kesibukan stasiun di New York yang dinamis dan konsep “A Meeting Point is a More Than Just a Physical Place."

"Konsep ini menggambarkan koneksi yang kita jalin, tempat kita menemukan siapa diri kita sebenarnya, menghubungkan kembali orang-orang, membuka diri terhadap dunia, dan juga menjadi bagian dari komunitas." paparnya.

Baca Juga Jokowi Lepas Ekspor 16.000 Pasang Sepatu Hoka ke Amerika Serikat

Sara menambahkan, mereka ingin menciptakan ruang yang berfungsi sebagai perantara bagi orang-orang untuk bisa terhubung satu sama lain, untuk berbagi cerita, dan mungkin akan menciptakan kenangan baru. Pop-up ini benar-menggambarkan hubungan antarmanusia.

Melissa “STATION” Pop-Up berlokasi di Melting Pot, ASHTA, mulai 28 Agustus hingga 8 September 2024.