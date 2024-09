Line Up Pestapora 2024 Hari Kedua: Bernadya, JKT48, Tipe-X, Vina Panduwinata

Bisnis.com, JAKARTA – Festival musik Pestapora Pertamina Fastron 2024 tengah diselenggarakan akhir pekan ini mulai 20-22 September 2024 di JIExpo Kemayoran. Berikut line up Pestapora 2024 hari kedua pada Sabtu, 21 September 2024.

Adapun, momen viral terjadi pada hari pertama Pestapora yakni Jumat 20 September 2024, di mana Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampil dengan sejumlah lagu, di antaranya Pelangi di Matamu karya Jamrud, Kamu Nggak Sendirian gubahan Tipe-X, Kenanglah Aku milik Naff, hingga Yellow yang dipopulerkan Coldplay.

Sebelumnya, Festival Director Pestapora Kiki Ucup mengatakan festival tahun digelar lebih meriah dengan menghadirkan beragam aktivitas menarik yang tersebar di lebih dari 15 area pertunjukan.

"Jadi yang tampil akan banyak banget tahun ini, kalau ngomongin 280, kalau dibagi tiga hari berarti kurang lebih hampir 90-an penampil per harinya ya," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Line Up Pestapora 2024 Day 2

Melansir dari situs resmi, berikut line up Pestapora 2024 hari kedua Sabtu, 21 September 2024.

1. Pestapora Stage

GAC (15.30-16.15)

Maudy Ayunda (17.00 – 17.45)

Cokelat (Rasa Baru) – (18.45 – 19.45)

Bunga Citra Lestari (20.30 – 21.30)

JKT48 (22.15 - 23.15)

Tipe-X (00.00 – 00.55)

2. Sat Set Stage

Fanny Soegi (16.15 – 17.00)

Dere (18.00- 18.45)

Mocca (My Diary) – (19.45 -20.30)

Idgitaf (21.30 – 22.15)

Grrrl Gang (23.15 – 00.00)

3. Gegap Gempita Stage

Dreamer (15.45 – 16.30)

Audy (17.00 – 17.45)

Frau (18.30 – 19.30)

Isyana Sarasvati (Explore!) – (20.00 – 21.00)

Danilla (Telisik) – (21.30- 22.30)

Reality Club (23.00 – 23.45)

Vierratale (00.15-01.00)

4. Yes No Klub

YNK Mixtape (15.00 – 17.40)

Mother Bank (18.00 – 18.30)

Lynn Nandar Htoo (18.40 – 19.20)

Monica Hapsari (19.30 – 20.00)

Metatesis (20.10 – 20.40)

Peach (20.50 – 21.20)

Sukatani (21.30 – 22.10)

PT Hardcoreindo (22.20 – 23.20)

Rempit Goddess (23.20 – 00.20)

5. Popup – Standupindo

Littlefingers (17.45 – 18.30)

Mega Salsabillah (Standupindo) – (19.15-19.30)

Zahra Petani (Standupindo) – (20.30 – 20.45)

Musdalifah Basri (Standupindo) – (21.45 -22.00)

Hasoe Angels (23.15 – 00.15)

6. Popup FNB Area

Trio Ambisi (18.00 – 18.45)

G-Pluck (21.00 – 21.45)

7. Boss Stage

Ecoutez (15.45 – 16.30)

Ada Band (17.00 – 17.45)

Mahalini (18.30 – 19.15)

Kotak (19.45 – 20.30)

Mulan Jameela (21.00 – 21.45)

Duo Maia (22.15 – 23.15)

Bernadya (23.45 – 00.45)

8. Hingar Bingar

The Venyamin (15.40 – 16.10)

Batas Senja (16.30 – 17.15)

Naura Ayu (18.00 – 18.45)

Vina Panduwinata & F*l*[e]*R*Y – (19.15 – 20.00)

Marion Jola (20.30 – 21.15)

Nadin Amizah (21.45 – 22.30)

Stars and Rabbit (Constellation) – (23.00 – 23.45)

Duo Anggrek (00.15 – 01.00)

9. Riang Gembira

Irama Pantai Selatan (15.45 – 16.30)

Modjorido (17.15 – 17.45)

Sheryl Sheinafia & Refo dan Fauna (18.45 – 19.30)

Voice of Baceprot (20.15 – 21.00)

Ramengvrl x Salon RNB (21.45 – 22.30)

Lomba Sihir (23.15 – 00.00)

10. 24 Jamming

Menyimpang (16.30 – 17.15)

Lorjhu (18.00 – 18.45)

Karon N Roll (19.30 – 20.15)

That’s Rockafeller (21.00 – 21.45)

It’s Different Class (22.30 – 23.15)

Deejay Gantung (00.00 – 00.45)

11. Klab Klub

Biru Baru (15.30 – 16.15)

Assia Keva (16.45 – 17.30)

Babagen Mods Ft. Njo (18.00 – 18.45)

Endah N Rhesa (Nowhere to Go) – (19.15 – 20.00)

Noise from Under (20.30 -21.15)

Amerta (21.45 – 22.30)

Mooner (23.00 – 23.45)

White Chorus (00.15 – 01.00)

12. Microgram

Mentari Novel (15.00 – 15.30)

The Caroline’s (16.00 – 16.30)

He3x (17.00 – 17.30)

Starducc (18.00 – 18.30)

Cassette Tape (19.00 – 19.30)

Dreane (20.00 – 20.30)

Drizzly (21.00 – 21.30)

The Cottons (22.00 – 22.30)

Precious Bloom (23.00 – 23.30)

Bubblegim Core (23.50 – 00.20)

13. Paguyuban Crowd Surf

Tossing Seed (15.30 – 16.10)

Crayon Cats (16.40 – 17.10)

Lavndear (17.30 – 18.10)

Hallam Foe (18.30 – 19.10)

Binal (19.30 – 20.10)

Vorgss (20.30 – 21.10)

Sourmilk (21.30 – 22.10)

Hardik (22.30 - 23.10)

Mairakilla (23.30 – 00.10)

14. Double Stage

Feel Koplo Feat Zara Adhisty (00.00 – 01.00)

15. Pon Your Tone

Live Music Mixing Dipha Barus (15.00 – 17.00)

Gvsdan (17.00 – 19.00)

Dipha Barus x Rapot (19.00 – 20.30)

Dr Yez With MC Roy Macan (20.30 – 22.30)

Daffabedamned (22.30 – 00.00)

16. Hiphop

Nu Kids (17.00 – 17.30)

Tunes by Ojan Sisitipsi (18.15 – 19.00)

Manutized (19.15 – 19.45)

Januarta Ft. Slaylala (20.00 – 20.45)

Fanboogie (21.00 – 21.45)

Sqecy & Uncle Yama (22.00 – 22.45)

Tonehead (22.45 – 00.00)

17. Earhouse

Bass Talks With Fad Guitars (15.00 – 16.00)

Inis (16.30 – 17.15)

Karina Christy (19.00 – 19.45)

Gavendri (20.15 – 21.00)

Und Bodevan (21.30 – 22.15)

Morad (22.30 – 23.15)

18. Zodiac

Insound: Kumyka (15.00 – 16.00)

Bania (16.00 – 17.00)

Peach (17.00 – 19.00)

Punkpolita & The Babes (19.00 – 21.00)

Blowjams: GAC (21.00 – 23.00)

Perky Club (23.00 – 01.00)

Sesi 1 : 14.00 – 15.00)

19. Pecapowa

Sesi 2 (15.00 – 17.00)

Sesi 3 (17.00 – 19.00)

Pow3rpuf Sistaah! (18.50-19.05)