Ini 5 Karakter Boneka Labubu, Sosok Nakal Tetapi Baik

Bisnis.com, JAKARTA - Boneka Labubu viral setelah Lisa Blackpink mengunggah boneka kecil ini pada akun Instagramnya.

Boneka kecil ini dibuat pada tahun 2015 oleh kreator asal Hong Kong, Kasing Lung yang terinspirasi dari dongeng peri cerita rakyat tradisi Nordik. Oleh sebab itu, boneka Labubu menyerupai elf. Dia memiliki telinga yang tinggi dan runcing, sembilan gigi bergerigi, dan tidak memiliki ekor.

Mengenal Karakter The Monsters

Labubu masuk dalam kategori "The Monsters" dengan empat monster lainnya, Zimomo, Tycoco, Spooky, dan Pato. Kelimanya memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda.

Dilansir dari Lifestyleasia.com, berikut karakteristik lima boneka The Monsters:

1. Labubu

Labubu digambarkan sebagai sosok yang nakal, tetapi baik hati. Telinganya yang panjang mirip dengan karakter Zimomo. Bahkan, beberapa orang tidak dapat membedakannya.

2. Zimomo

Mirip seperti Labubu, Zimomo memiliki ciri-ciri yang sama. Mulai dari gigi bergerigi hingga senyumnya yang lebar. Namun, terdapat satu perbedaan utama yang dapat membedakan Zimomo dengan Labubu, yaitu Zimomo memiliki ekor sedangkan Labubu tidak.

3. Tycoco

Berbeda dengan Labubu dan Zimomo, Tycoco merupakan boneka yang berbentuk tengkorak. Tycoco digambarkan sebagai karakter yang peduli pada Labubu karena tidak mau berhenti berteman dengannya.

4. Spooky

Spooky berbentuk manusia salju yang tampak agak menakutkan. Meskipun begitu, Spooky tetap dapat terlihat imut di saat yang bersamaan.

5. Pato

Pato memiliki telinga yang panjang dan fiturnya tampak seperti tikus. Karakter Pato kebanyakan memiliki kulit berwarna ungu, tetapi sama seperti semua karakter lainnya, ada kalanya Pato juga memiliki warna yang bervariasi.

Jenis-Jenis Boneka Labubu

Labubu telah diproduksi lebih dari 300 warna, bentuk, dan ukuran. Beberapa edisi yang paling populer adalah The Monsters – Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box atau sering disebut V1 dan The Monsters – Have A Seat Vinyl Plush Blind Box sebagai V2.

Dilansir dari Bagaholicboy.com, berikut karakter-karakter boneka Labubu:

1. The Monsters – Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box / V1

Pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober 2023, gantungan Labubu ini hadir dengan posisi berdiri dengan kepala, lengan, dan kaki yang dapat disesuaikan. Berukuran 8 cm x 17 cm x 7 cm, gantungan ini dilengkapi juga dengan kait cincin berwarna emas.

Setiap karakter memiliki nama yang dicerminkan oleh warnanya masing-masing, seperti Soy Milk, Lychee Berry, Green Grape, Sea Salt Coconut, Toffee, dan Sesame Bean.

Ada juga karakter spesial atau ‘rahasia’ bernama Chestnut Cocoa yang hanya bisa Anda dapatkan dengan peluang 1:72.



2. The Monsters – Have A Seat Vinyl Plush Blind Box / V2

Edisi ini baru diluncurkan pada bulan Juli 2024. Berbeda dengan V1, boneka Labubu V2 hadir dalam posisi duduk dan ukurannya 15 cm x 8 cm x 7 cm. Yang menarik dari edisi ini, Labubu hadir dengan berbagai macam ekspresi, mulai dari mata terbuka, berkedip, dan mata tertutup.

Boneka Labubu V2 ini juga hadir dengan banyak rona warna, yaitu SiSi (kuning), HeHe (abu-abu), BaBa (cokelat muda), ZiZi (ungu), QuWu (hijau), dan DaDa (merah muda).

Sama seperti V1, Labubu V2 juga memiliki edisi spesial atau ‘rahasia’ bernama DuoDuo dengan hidung merah, bulu berwarna cokelat, dan binar ekstra di matanya. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)