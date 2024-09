Aktor Korsel Choi Jin Hyuk akan Sapa Penggemar di Jakarta November Mendatang

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor, Penyanyi dan Model asal Korea Selatan Choi Jin Hyuk akan mengadakan Fan Con yang berjudul “Day and Night" Fan Con Tour in Jakarta”, pada 23 November 2024.

Promotor Annyeong Entertainment berkolaborasi dengan PAS Entertainment sengaja membawa Choi Jin Hyuk yang saat ini Film Series-nya ( Drakor ) Miss Night and Day sedang tayang di Netflix dengan rating tinggi yang banyak digandrungi masyarakat Indonesia serta dunia.

Choi Jin-hyuk (lahir 9 Februari 1986) adalah aktor yang dikenal karena perannya dalam seri televisi Gu Family Book, dan The Heirs, kemudian dia menjadi pemeran utama dalam drama Emergency Couple, Pride and Prejudise Tunnel, The Last Empress, Zombie Detective dan Rugal.

Baca Juga 6 Drama Korea Cha Eun Woo Terbaru, Ada yang Rilis 2024

Selain dikenal sebagai aktor papan atas Choi Jin Hyuk dikenal juga sebagai Model dan Penyanyi POP dengan kualitas suara yang tidak diragukan, karena dia memulai awal karirnya dari ajang lomba nyanyi dan menjadi juara.

Hits lagunya menjadi OST di beberapa filmnya seperti :Enough To Die, Sad Song, Even If Choose Up. Dont Look back, Best Wishes To You, The Love I Tried To Forget, dan lainnya

Fero Walandouw Director Marcom Annyeong Entertainment sebagai promotor pengundang mengatakan alasan mereka mendatangkan Choi Jin Hyuk karena kehadirannya sangat dinantikan oleh penggemarnya di Indonesia.

Baca Juga Sinopsis Film Drama Korea Moving Season 2

Dia mengatakan banyak sekali drama series serta film yang dibintangi Choi yang sukses dan selalu masuk ke rating teratas. Kemampuannya dalam berakting dapat diperhitungkan dengan bukti penghargaan yang diraihnya seperti Top Excellence Award, Actor in a Wednesday-Thursday Drama di SBS Drama Awards (2018) dan beberapa penghargaan lainnya sebagai aktor terbaik.

"Dia mengawali karir sebagai penyanyi muda yang lolos menjadi pemenang dalam kompetisi menyanyi KBS Survival Star Audition. Tidak heran ketika Choi memutuskan lebih fokus sebagai aktor, dia tetap menunjukan kemampuan bernyanyinya dalam OST film-film yang dibintanginya”, ujar Fero.

Billi Santoso CEO Annyeong Entertainment menjelaskan konsep Fan Con ini sesuai dengan hasil diskusi dengan Choi, akan dilakukan secara intimate.

Baca Juga Sinopsis Film Drama Korea King The Land Season 1

Rangkaian acara akan berlangsung sekitar 2 jam. Dimulai dengan talks show, games, uji nyali dimana Choi akan ditantang memasak masakan Indonesia. Dan tentunya Choi akan menghibur penggemarnya dengan tampil dalam konser intimate membawakan sekitar 6- 7 buah lagu hits yang menjadi OST di film-film nya yang popular.”

Selain itu, penonton akan dibawa ke dalam suasana film-film yang pernah diperankan oleh Choi Jin Hyuk dengan gimmick dekorasi serta happening art. serta suguhan unik kuliner di area Food Cort jajanan Korea versus Indonesia yang mirip.

"Kami berusaha dalam setiap event yang diadakan untuk selalu memadukan kultur Indonesia danKorea. Kali ini dimulai dengan kulinernya, di atas panggung Choi Jin Hyuk akan memasak perpaduan masakan Korea dan Indonesia dan di area foyer akan disuguhkan jajanan yang memiliki kesamaan diantara 2 negara, “ ujar Atoek Faturachman dari Pas Entertainment.

Salah satu yang paling dinanti oleh Fans Choi Jin Hyuk adalah VIP HI-TOUCH, ALL HI -BYE, FOTO GROUP UNTUK 440 ORANG VVIP dan 1 lembar foto yang tidak dipublikasikan untuk pembuatan photocard.