6 Drama Korea Cha Eun Woo Terbaru, Ada yang Rilis 2024

Meskipun dikenal sebagai anggota grup ASTRO, Cha Eun Woo juga dikenal sebagai bintang Korea Selatan yang multitalenta. Ia telah berperan dalam beberapa drama Korea seperti My ID is Gangnam Beauty hingga yang terbaru A Good Day To Be A Dog.

Dengan nama asli Lee Dong Min, salah satu peran terbarunya adalah dalam drama yang berjudul "A Good Day To Be A Dog". Berikut lima drama yang pernah dibintangi oleh Cha Eun Woo.

Daftar Drama Cha Eun Woo Terbaik

1. My ID is Gangnam Beauty (2018) sebagai Do Kyung Seok

Cha Eun Woo memerankan karakter Do Kyung Seok dalam serial My ID is Gangnam Beauty seorang mahasiswa tampan yang menarik perhatian banyak orang.

Drama Cha Eun Woo ini bercerita tentang citra tubuh dan kecantikan, mengikuti perjalanan Mi Rae yang diperankan Im Soo Hyang.

Untuk mengubah penampilannya, Mi Rae melakukan operasi plastik sehingga kepercayaan dirinya meningkat.

Adapun penampilan Cha Eun Woo dalam drama korea ini mendapat banyak pujian karena karakternya yang kompleks mampu dibawakan dengan baik.

2. Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) sebagai Lee Rim

Lee Rim yang diperankan Cha Eun Woo merupakan seorang pangeran yang mengejar impian untuk menjadi penulis sejarah.

Drama Cha Eun Woo ini juga menampilkan karakter Goo Hae Ryung yang diperankan oleh Shin Se Kyung, seorang sejarawan pemula.

Kisahnya berkembang dalam latar belakang sejarah yang menarik. Penampilan Cha Eun Woo dalam drama ini mendapa banyak pujian karena penggabungan elemen sejarah dan romansa yang kuat.

3. True Beauty (2020-2021) sebagai Le Su Ho

Salah satu drama yang membuat nama Cha Eun Woo melejit adalah serial True Beauty, ia berperan sebagai Lee Su Ho seorang siswa yang cerdas dan mempunyai paras yang tampan.

Meskipun alur ceritanya lebih menyorot ke tokoh utama yang menceritakan seorang perempuan yang mahil dalam make up dan menyempunyikan penampilan aslinya, peran Cha Eun Woo sangat penting dalam cerita ini.

4. Summer Vacation (2021)

Drama ini mepunyai durasi pendeka dan menceritakan tentang liburan musim panas yang mempertemukan antar dua orang.

Dalam drama ini, Cha Eun Woo beradu akting dengan Park Ju Hyun yang berhasil memikat hati para penonton.

5. A Good Day To Be A Dog (2023)

Drama Cha Eun Woo terbaru yang bergenre fantasi ini menarik karena Cha Eun Woo yang memerankan karakter berusia 28 tahun.

Namun anehnya, pria ini menjadi anjing setiap kali hujan turun. Kisah cinta menjadi poros utama dari drama ini, dipadu dengan peran Cha Eun Woo yang sangat mengesankan.

6. Wonderful World

Selain drakor yang sudah dirilis tersebut, Cha Eun Woo ASTRO dikabarkan juga sudah menerima tawaran untuk bermain dalam drama terbaru Wonderful World yang rencananya dirilis pada 2024. Drama ini mengangkat tema belas dendam.

Kim Nam Joo dan Cha Eun Woo telah dipastikan sebagai pemeran utama dalam drama thriller terbaru berjudul Wonderful World. Drama ini mengisahkan perjuangan Eun Soo Hyun (diperankan oleh Kim Nam Joo) yang bertekad membalas dendam setelah kehilangan putranya secara tragis.

Konflik semakin memuncak ketika pelaku kejahatan berhasil lolos dari jerat hukum, mendorong Eun Soo Hyun untuk menegakkan keadilan dengan tangan sendiri.

Dibawah arahan sutradara berbakat Lee Seung Young, yang sebelumnya terlibat dalam produksi drama-drama sukses seperti Tracer, Voice 2, dan The Missing, Wonderful World menjanjikan pengalaman menegangkan bagi penontonnya.

Ditambah dengan kemungkinan kehadiran aktor ternama Kim Kang Woo dan Im Se Mi, drama Cha Eun Woo ini diyakini akan menarik minat penonton dengan alur cerita yang menegangkan dan akting berkualitas dari para pemainnya.

