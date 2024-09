Mengenang Maggie Smith, Sang Professor McGonnal Serial Harry Potter

Bisnis.com, JAKARTA- Maggie Smith, yang dikenal karena perannya dalam Harry Potter dan Downton Abbey, telah meninggal pada usia 89 tahun Jumat (27/9/24). Aktor tersebut memiliki nama lengkap Dame Margaret Natalie Smith dan lahir di Inggris pada 28 Desember 1934.

Diketahui Maggie Smith meninggal 'dengan damai' di Rumah Sakit Chelsea dan Westminster di London, lewat keterangan dari kedua putranya, Chris Larkin dan Toby Stephens. Sampai saat ini penyebab kematiannya masih belum diketahui.

Dikutip dari Sky News, Selasa (30/9/2024), kedua putranya menuturkan kedamaian yang terjadi jelang kepergian sang ibu. Mereka berdua juga mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan yang diberikan, dan meminta untuk menghormati privasi keluarga.

“Dia sangat personal, masa peristirahatan dihabiskan bersama teman dan keluarga,” kata mereka. Kepergian Maggie Smith meninggalkan dua putra dan lima cucu yang penuh kedukaan pasca kematiannya.

Smith sendiri diketahui adalah pemenang BAFTA (British Academy of Film and TV Awards) delapan kali. Dirinya juga turut menjadi pemenang Piala Oscar dua kali, setelah memenangkan Aktris Terbaik untuk The Prime of Miss Jean Brodie pada tahun 1970 dan Aktris Pendukung Terbaik untuk California Suite pada tahun 1979.

Di samping segala prestasinya itu, peran sebagai Minerva McGonagall pada Film Harry Potter justru menjadikannya artis yang dihormati dan disayangi oleh generasi penonton bioskop yang lebih muda. Maggie juga dilaporkan sebagai satu-satunya aktor yang secara khusus diminta oleh penulis J.K. Rowling untuk casting pada film tersebut.

Kejadian ini menjadi pukulan tersendiri bagi pecinta serial Harry Potter. Pasalnya, kematian Maggie terjadi satu tahun setelah kematian rekan dalam sekuel film tersebut yaitu Sir Michael Gambon, yang memerankan Albus Dumbledore dalam serial tersebut.

Terbaru Maggie memenangkan tiga Emmy Awards dalam perannya sebagai Violet Crawley pada Downton Abbey, yang memberinya tingkat popularitas baru. Dia mengatakan kepada Graham Norton pada tahun 2015 bahwa "orang-orang tampaknya mengenali saya" lebih banyak setelah serial TV menjadi hit.

Berikut ini rekomendasi 5 Film Maggie Smith

1. Downtown Abby

Maggie Smith mendapat peran ikonik sebagai Janda Countess Grantham Violet Crawley dalam serial televisi klasik ITV/BBC Masterpiece Downton Abbey.

Serial TV ini juga telah berlangsung selama enam musim yang dimulai sejak 2010 hingga 2015.Dirinya masih mampu mengulangi peran untuk dua film Downton Abbey pada 2019 dan sequelnya pada 2022.

2. Harry Potter Series

Mulanya Harry Potter adalah seri tujuh novel fantasi yang dikarang oleh penulis Inggris J. K. Rowling. Mengisahkan tentang petualangan seorang penyihir remaja bernama Harry Potter dan sahabatnya, Ron Weasley dan Hermione Granger, yang merupakan pelajar di Sekolah Sihir Hogwarts.

Inti cerita dalam novel-novel ini berpusat pada upaya Harry untuk mengalahkan penyihir hitam jahat bernama Lord Voldemort. Pada series ini Maggie Smith berperan sebagai Profesor Minerva MCGonagall, yang memegang peran penting dalam Sekolah Sihir Hogwarts.

3. The Best Exotic Marigold Hotel

Maggie Smith berperan sebagai Muriel Donnelly di The Best Exotic Marigold Hotel, yang menceritakan salah satu dari sekelompok warga Inggris "di tahun-tahun emas mereka" yang pindah ke hotel pensiunan di India.

Film drama komedi yang debut pada 2011 ini juga diperankan Judi Dench, Bill Nighy, Penelope Wilton, Dev Patel dan mendiang Tom Wilkinson. Tidak hanya itu pada sekuel keduanya Maggie mengulangi perannya di film, The Second Best Exotic Marigold Hotel, yang rilis pada tahun 2015.

4. Gosford Park

Maggie Smith berperan sebagai Constance Trentham dalam film komedi misteri pembunuhan karya sutradara Robert Altman ”Gosford Park” pada tahun 2001. Pemeran pada film ini juga termasuk bintang Harry Potter, Michael Gambon, serta Kristen Scott Thomas, Ryan Phillipe, Stephen Fry, Derek Jacobi, Clive Owen dan Helen Mirren. Gosford Park memberi Maggie nominasi Oscar keenam dan terakhirnya, yang datang dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik.

5. Sister Act

Maggie Smith berperan sebagai Ibu Pendeta di Sister Act, sebuah komedi kriminal yang dijiwai secara musikal tahun 1992 dan dibintangi oleh Whoopi Goldberg.

Dalam film tersebut, Goldberg berperan sebagai Deloris Wilson-Van Cartier, seorang penyanyi lounge yang menyaksikan pembunuhan massa dan ditempatkan dalam perlindungan saksi di sebuah biara yang dikelola oleh Ibu Pendeta dan dia akhirnya menetapkan identitas barunya sebagai Suster Mary Clarence.

Smith pun turut mengulangi perannya sebagai Pendeta Ibu, alias Ibu Superior, dalam sekuel Sister Act 2: Back in the Habit pada tahun 1993.

Penghormatan dari teman dan kolega

Pasca sepeninggalannya, banjir penghormatan yang muncul atas nama dirinya yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Seperti Whoopi Goldberg, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Bonnie Wright dan Emma Watson serta yang lainnya. (Enrich Samuel K.P)