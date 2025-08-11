Bisnis Indonesia Premium
Tips kesehatan otak
Health

Dari Kunyah Permen Karet hingga Main Piano, Ini Cara Unik Memperkuat Memori

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Senin, 11 Agustus 2025 - 14:14
Bisnis.com, JAKARTA - Semua orang pernah lupa pada sesuatu hal, dan kadang hal ini terjadi terus menerus.

Lupa yang terus menerus bisa mengindikasikan kemampuan memori otak Anda berkurang. Alasannya bisa karena regeneratif karena usia, atau karena faktor medis lainnya.

Memperkuat memori dan membuat otak lebih sehat ada caranya, termasuk cara unik yang alami.

Baca Juga Hino Putar Otak Hadapi Truk Impor China yang Gerogoti Pasar

Berikut cara unik dan alami memperkuat memori otak dilansir dari timesofindia 

1. Seruput air infus rosemary

Ramuan rosemary sedang tren. Dikenal karena manfaatnya yang tak terhitung jumlahnya, untuk rambut, tubuh, dan kini otak kita. Ramuan ini merupakan bahan utama dalam pengobatan tradisional untuk mendukung daya ingat.

Sebuah meta-analisis tahun 2022 yang diterbitkan dalam Frontiers in Neuroscience meninjau beberapa studi hewan dan mengonfirmasi bahwa Rosamarinus officinalis (rosemary) secara signifikan meningkatkan daya ingat dan kognisi. Cukup tambahkan rosemary segar ke dalam air hangat dan seruput sambil berkonsentrasi, ini akan meningkatkan kewaspadaan dan kinerja kognitif.

2. ​Mengunyah permen karet sambil bekerja​

Mengunyah permen karet sambil belajar atau menyerap informasi baru mungkin tampak seperti teknik yang aneh, tetapi penelitian membuktikannya. Para peneliti percaya hal ini mungkin terjadi karena tindakan mengunyah meningkatkan aliran darah ke otak, terutama ke area yang terkait dengan perhatian dan memori.

Baca Juga United Tractors (UNTR) Putar Otak Minimalisir Efek Pelemahan Harga Batu Bara

Mengunyah mengaktifkan area otak utama yang terlibat dalam pemrosesan kognitif, termasuk korteks prefrontal, yang merupakan bagian penting dari perhatian, pengambilan keputusan, dan pembentukan memori.

3. Tambahkan lebih banyak makanan kaya kolin ke piring Anda

Penasaran apa bahan baru ini? Nah, ini bukan hal baru! Kebanyakan dari kita telah memakannya, tanpa menyadarinya. Kolin adalah nutrisi yang ditemukan dalam banyak makanan. Otak dan sistem saraf kita sangat membutuhkannya untuk mengatur memori, suasana hati, dan kontrol otot. Nutrisi ini di otak kita dapat menghasilkan asetilkolin, yaitu neurotransmitter yang terkait dengan memori dan pembelajaran.

Sumber makanannya adalah telur (terutama kuning telur), salmon, dan bahkan kembang kol. Jika seseorang memiliki kadar kolin yang rendah, hal itu telah dikaitkan dengan fungsi kognitif yang lebih buruk dari waktu ke waktu.

Baca Juga Profil Mira Murati, Otak di balik ChatGPT yang Tolak Tawaran US$1 Miliar dari Mark Zuckerberg

4. Menutup mata sebentar

Aneh tapi nyata, penelitian menunjukkan bahwa menutup mata sebentar dan meremasnya erat-erat setelah sesuatu dapat membantu mengingatnya lebih baik. Tekanan lembut tersebut mengaktifkan area yang terlibat dalam memori visual.

Berdasarkan studi tahun 2011 berjudul "Menutup mata membantu memori dengan mengurangi beban kognitif dan meningkatkan visualisasi", menunjukkan bahwa mata saat mengingat secara signifikan meningkatkan kinerja memori. Tindakan sederhana seperti itu dapat secara signifikan meningkatkan memori dan akurasi selama tugas mengingat.

5. Belajar piano atau alat musik apa pun

Apa pun yang membuat otak kita bekerja lebih keras, seperti memainkan alat musik, meningkatkan memori, koordinasi, dan plastisitas otak. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa bahkan pelajaran musik jangka pendek dapat meningkatkan memori verbal dan perhatian, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Sebuah studi terkontrol yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa peserta yang belajar piano menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tes stroop, yang menunjukkan kontrol penghambatan dan fleksibilitas kognitif yang lebih baik.



 

 

