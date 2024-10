Ini 10 Rekomendasi Film Romantis Komedi yang Terkenal

Bisnis.com, JAKARTA - Film bergenre romantis komedi atau akrab disebut romcom menjadi film yang banyak digemari oleh banyak kalangan.

Kisah romansa diiringi dengan komedi yang menggelitik ini dikemas menjadi satu kesatuan yang menyenangkan. Tidak heran banyak orang menggemari film romcom karena selain memberikan efek berbunga-bunga, film romcom juga memiliki jalan cerita yang ringan. Cocok untuk melepas penat sejenak.

Film romcom awal tahun 2000an baik garapan lokal maupun hollywood tidak pernah gagal menyajikan cerita yang memanjakan mata dan perasaan.

Simak 10 rekomendasi film romantis komedi awal tahun 2000an yang wajib Anda tonton:

1. How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

How to Lose a Guy in 10 Days mengisahkan tentang Andie Anderson (Kate Hudson) seorang penulis yang memiliki misi untuk menulis artikel tentang tips bagaimana pria akan meninggalkan dia hanya dalam waktu 10 hari. Di sisi lain, Benjamin Barry (Matthew McConaughey) memiliki misi untuk membuat wanita jatuh cinta terhadapnya hanya dalam waktu 10 hari. Keduanya bertemu dan permainan pun dimulai.

2. Bridget Jones’s Diary (2001)

Berkisah tentang Bridget Jones (Renee Zellweger) yang sudah lama melajang dan mengimpi-impikan kisah romansa dalam hidupnya. Suatu hari, Bridget terjebak dalam cinta segitiga yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.

3. 13 Going on 30 (2004)

Jenna Rink (Jennifer Garner) yang berusia 13 tahun tiba-tiba berubah menjadi wanita berusia 30 tahun dan berusaha menjalani kehidupannya yang sangat berbeda. Saat menjalani kehidupan sebagai wanita dewasa, Jenna kembali bertemu dengan sahabat lamanya Matt Flamhaff (Mark Ruffalo) dan berusaha untuk memperbaiki keadaan dari masa lalu.

4. 27 Dresses (2008)

27 Dresses berkisah tentang Jane Nichols (Katherine Heigl) yang terobsesi dengan pernikahan dan selalu ingin menjadi pengiring pengantin. Suatu hari Jane dihadapkan dengan mimpi buruk saat adiknya akan menikahi pria tambatan hatinya.

5. The Holiday (2006)

Berkisah mengenai Amanda Woods (Cameron Diaz) yang tinggal di US dan Iris Simpkins (Kate Winslet) yang tinggal di UK saling bertukar rumah untuk liburan dan melupakan masa lalu akibat putus cinta. Dalam perjalanan melupakan masa lalu, keduanya justru bertemu dengan laki-laki yang tidak pernah keduanya bayangkan sebelumnya.

6. Made of Honor (2008)

Tom (Patrick Dempsey) seorang playboy kelas kakap telat menyadari bahwa dirinya jatuh cinta kepada sahabat perempuannya, Hannah (Michelle Monaghan). Saat Tom ingin menyatakan cintanya kepada Hannah, Hannah justru mengumumkan bahwa dia akan segera bertunangan dengan orang lain.

7. Confessions of a Shopaholic (2009)

Berkisah tentang Rebecca Bloomwood (Isla Fisher) seorang pecinta fashion dan gila belanja yang terjebak utang kartu kredit. Rebecca yang buruk dalam mengatur keuangan, justru mendapat pekerjaan di perusahaan majalah keuangan.

8. Ada Apa Dengan Cinta? (2002)

Film ikonik Indonesia ini berkisah tentang Cinta (Dian Sastrowardoyo) seorang gadis populer di sekolah yang tiba-tiba mulai jatuh cinta kepada laki-laki penyendiri, Rangga (Nicholas Saputra). Kisah keduanya berawal dari rasa benci kemudian berubah menjadi cinta.

9. Eiffel… I’m in Love (2003)

Tidak kalah ikonik, Eiffel… I’m in Love berkisah tentang Tita (Shandy Aulia) gadis manja yang tiba-tiba kedatangan teman masa kecilnya, Adit (Samuel Rizal) yang menyebalkan menginap di rumahnya. Tita harus menahan rasa bencinya kepada Adit karena keluarganya yang dekat dengan keluarga Adit.



10. Janji Joni (2005)

Film terakhir yang juga tidak kalah ikonik ini bercerita tentang Joni (Nicholas Saputra) seorang pengantar roll film yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap perempuan yang dia temui di bioskop. Joni berusaha untuk menepati janjinya untuk kembali bertemu dengan perempuan yang dia cintai, tetapi sepertinya alam semesta sedang tidak memihak pada Joni pada hari itu.

Itulah 10 rekomendasi film romcom awal tahun 2000an dari tanah air dan hollywood yang wajib Anda tonton. Selamat nonton dan selamat bernostalgia! (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)