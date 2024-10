Tampil di Ancol, LANY Bawakan Hits Lagu dari You hingga Thick and Thin

Bisnis.com, JAKARTA - Band pop rock multi-platinum LANY sukses membius ribuan penggemar di Jakarta melalui konser mereka yang bertajuk “LANY a beautiful blur: the world tour / asia 2024” di Jakarta 2024.

Konser yang digelar di Beach City International Stadium pada 9 Oktober 2024 hari ini telah berlangsung meriah dengan menyuguhkan aksi panggung yang penuh pesona dan interaksi hangat dengan para penggemar.

LANY membuka penampilan mereka dengan lagu "you!" yang langsung membakar antusiasme penonton, mereka melanjutkan dengan "ex i never had", "up to me", dan "It Even Rains in LA", yang menggetarkan suasana. Lagu-lagu penuh emosi seperti "I Pray" dan "Thick and Thin" membawa kedalaman emosional dan menutupnya dengan “XXL” yang meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh penggemar.

Harry Sudarma, Co-Founder dan Chief Operating Officer PK Entertainment, turut mengucapkan rasa terima kasih kepada penggemar setia LANY di Jakarta.

“Kami sangat berterima kasih atas antusiasme luar biasa dari seluruh penggemar LANY di Jakarta. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan konser dan hiburan berkualitas di Jakarta. Untuk memenuhi permintaan para penggemar, LANY akan kembali hadir besok, 10 Oktober 2024 dan siap memberikan pengalaman yang tak terlupakan untuk para penggemarnya,” ucapnya.

LANY akan melanjutkan rangkaian “LANY a beautiful blur: the world tour / asia 2024 ” di Jakarta pada hari kedua, Kamis, 10 Oktober 2024. Tiket masih tersedia secara terbatas di laman resmi lanyinjakarta2024.com. Setelah Jakarta, mereka akan melanjutkan tur di Philippines Arena, Manila pada 12 Oktober 2024 dan menutup tur ini di Waterfront Cebu City Hotel & Casino, Cebu pada 13 Oktober 2024.

LANY salah satu band rock alternatif mencatat perolehan streaming miliaran, konser terjual habis di arena legendaris, dan mendapatkan pujian luas dari kritikus, grup Los Angeles bersertifikat platinum ini secara konsisten menghadirkan lagu-lagu anthemic yang menggema, didukung oleh penulisan lagu yang kuat dan pesona besar dari vokalis dan penulis lagu yang penuh teka-teki, Paul Jason Klein.

Sejauh ini, mereka telah meraih empat single gold - "Malibu Nights," "Super Far," "I Quit Drinking" [dengan Kelsea Ballerini], dan "Mean It" [dengan Lauv] - ditambah dengan status platinum untuk "ILYSB." Dinominasikan untuk "Best Pop Tour" oleh Pollstar, pertunjukan live mereka yang energik, menawan, dan terus berevolusi terus memikat penggemar di berbagai benua sebagai daya tarik besar di seluruh dunia.

Tur Dunia LANY 2021/2022 secara khusus menyentuh 17 negara, dengan catatan terjual habis di mana pun. Mereka juga pernah berkolaborasi dengan artis seperti Julia Michaels, selain menuai pujian dari berbagai media, mulai dari GQ dan WWD hingga Rolling Stone dan Interview Magazine yang bahkan menyebut album terobosan mereka, Malibu Nights, sebagai "album patah hati klasik tahun 2018."