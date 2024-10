Bisnis.com, JAKARTA - Pada tanggal 12 Oktober, Korea Drama Awards ke-15 diadakan di Gyeongnam Culture&Art Center untuk memberikan penghormatan kepada para pemenang.

Acara ini merayakan para aktor, OST, dan drama yang telah disiarkan selama setahun terakhir melalui saluran nasional, komprehensif, dan kabel serta platform OTT (over-the-top).

Honey Lee membawa pulang Daesang (Hadiah Utama) untuk penampilannya dalam “Knight Flower.”

Dalam pidato penerimaannya, dia berbagi perasannnya.

"Ketika saya pertama kali mulai berakting, saya berjuang melawan banyak prasangka terhadap wanita tinggi, tetapi itu menjadi kesempatan bagi saya untuk mengambil peran sebagai seorang pejuang daripada sebagai kelemahan.".

"Saya akan menganggap penghargaan ini sebagai [dorongan] untuk terus berkembang ke depannya, dan saya akan bekerja lebih keras."

Berikut daftar lengkap pemenang Korea Drama Award 2024

Daesang: Honey Lee (“Knight Flower”)

Best Picture: “Queen of Tears”

Lifetime Achievement Award: Byun Hee Bong

Best Actor: Im Siwan (“Boyhood”)

Best Actress: Jung Ryeo Won (“The Midnight Romance in Hagwon”)

Excellence in Acting Award (Male): Lee Yi Kyung (“Marry My Husband”), Ji Seung Hyun(“Korea-Khitan War”)

Excellence in Acting Award (Female): Go Min Si (“Sweet Home 2”)

Best New Actor: Baek Seo Hoo (“Miss Night and Day”), Lee Si Woo (“Boyhood”)

Best New Actress: Kang Hye Won (“Boyhood”)

KDF Award: Kim Yoon Seo, Lee Ga Ryung

Global Star Award: Kim Soo Hyun (“Queen of Tears”)

Hot Star Award (Male): Byeon Woo Seok(“Lovely Runner”)

Hot Star Award (Female): Kim Ji Won (“Queen of Tears”)

Hot Icon Award: DKZ’s Jaechan

Best Couple Award: Kim Soo Hyun, Kim Ji Won (“Queen of Tears”)

Best OST: ZEROBASEONE’s Kim Tae Rae“More Than Enough” (“Queen of Tears”)

Scene-Stealer Award (Male): Kim Hong Fa(“The Whirlwind”)

Scene-Stealer Award (Female): Jung Young Joo (“Lovely Runner,” “Miss Night and Day”)

Villain Award: Lee Yi Kyung (“Marry My Husband”)