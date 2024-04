Song Kang Jalani Wajib Militer, Ini 6 Rekomendasi Film Drakornya di Netflix

Bisnis.com, JAKARTA - Song Kang artis asal Korea Selatan ini tengah menjalani wajib militer di negara asalnya hingga bulan Oktober 2025.

Dilansir dari indiatoday.in, Selasa (23/4/2024) tepatnya pada tanggal 29 Februari lalu Song Kang telah menyatakan secara tertulis akan melaksanakan wajib militer yakni dirinya berangkat sejak tanggal 2 April 2024 dan akan kembali pada 2025.

Ketika menjalani wajib militer dirinya tidak diperbolehkan mengikuti berbagai kegiatan di dunia entertainment, tentunya kondisi ini membuat sebagian fans dari artis tersebut merasa sedih dan kehilangan sosok idolanya. Anda dapat menyaksikan kembali beberapa drama yang telah dibintangi Song Kang untuk mengobati rindu.

Kemampuan yang dimilikinya dalam seni peran membawa Song Kang pada puncak kejayaannya dengan memenangkan sejumlah kategori award di Korea Selatan antara lain Top Excellence Award (Actor in a Miniseries Romance/Comedy Drama), Character of the Year, dan Male actor – Rising Star.

Simak Drama Song Kang Tayang di Netflix

1. Navillera

Navillera menjadi salah satu drama korea yang telah dibintangi oleh Song Kang, drama korea ini sudah tayang sejak tahun 2021 lalu dan telah mendapatkan rating yang cukup tinggi di Netflix.

Drama ini menceritakan tentang pertemuan seorang pria muda dengan pria lanjut usia berumur 70 tahun yang sama-sama sedang berjuang untuk mengejar impiannya.

Pria lanjut usia Deok Chool yang diperankan oleh Park In Hwan ini merupakan pensiunan tukang pos yang mempunyai keinginan untuk bisa menari balet. Namun dalam mewujudkan impiannya dia mengalami banyak sekali rintangan yang pada akhirnya membuat dia harus memutuskan impian yang dimiliki demi bisa menghidupi keluarganya.

Suatu ketika dirinya bertemu dengan pria muda yakni Lee Chae Rok yang diperankan oleh Song Kang. Lee Chae Rok yang saat itu berusia 23 tahun juga mengalami beberapa masalah dalam kehidupannya dengan latar belakang yang sama akhirnya membuat mereka bisa dekat satu sama lain.

2. Love Alarm

Love Alarm yang tayang di Netflix sejak tahun 2019 ini memiliki total 8 episode dalam penayangannya. Film ini disutradarai oleh Lee Na-jung drama ini menceritakan tentang aplikasi kencan.

Dalam film tersebut, aplikasi kencan tersebut dapat mendeteksi perasaan seseorang apabila menyukai orang lain dalam radius sepuluh menit kemudian nantinya aplikasi ini juga akan mengumumkannya kepada semua orang yang ada disekitarnya.

Suatu ketika terdapat siswa sekolah yakni bernama Kim Jojo yang turut mencoba aplikasi kencan buatan ini. Pada saat menggunakan aplikasi ini, Kim Jojo mengalami serangkaian kesulitan yakni seperti terjebak dalam cinta segitiga antara dirinya dengan salah satu model dan sahabatnya.

3. Nevertheless

Nevertheless menjadi salah satu drama cukup populer dengan rating tinggi yang dibintangi oleh Song Kang, drama ini sudah tayang di netflix sejak tahun 2021 dengan total 8 episode.

Drama korea yang disutradarai oleh Kim Ga-ram ini menceritakan seorang mahasiswa yakni Yoo Na-bi dari departemen kesenian patung di Universitas Hong Seo yang terus mengalami patah hati akibat hubungan cinta yang dijalaninya.

Kondisi yang dialami Yoo Na-bi ini akhirnya membuat dirinya mempunyai pandangan negatif tentang suatu hubungan. Suatu ketika dia bertemu dengan sesama mahasiswa di kampusnya yakni Park Jae-eon yang diperankan oleh Song Kang.

Pertemuan ini membuat dirinya kembali mendapatkan kepercayaan atas suatu hubungan yang harus melibatkan cinta. Namun sebelum ada ditahap itu, Yoo Na-bi harus menghadapi banyak sekali rintangan yakni mulai dari kebohongan yang dilakukan kekasihnya hingga hilang rasa kepercayaannya ketika menjalin hubungan.

4. Forecasting Love And The Weather

Forecasting Love And The Weather yang sudah tayang di Netflix sejak tahun 2022 ini memiliki total 16 episode dalam penayangannya. Drama yang dibintangi oleh Song Kang ini mengambil latar belakang kehidupan yang terjadi di kantor Administrasi Meteorologi Korea Selatan.

Suatu ketika Jin Ha-Kyung yang identik dikenal sebagai pekerja terbaik di divisinya ini harus melakukan kerja sama dengan rekan kerja lainnya yakni Lee Shi-woo seorang reporter yang selalu tidak patuh pada norma yang ada.

5. Sweet Home

Sweet Home yang disutradarai oleh Lee Eung-bok, Jang Young-woo, dan Park So-hyun ini sudah tayang di Netflix sejak tahun 2020 dengan memiliki total 10 episode dalam penayangannya.

Drama korea yang dibintangi Song Kang ini menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Hyun yang memiliki kepribadian introvert yang disebabkan karena mengalami trauma pada masa lalu nya.

Hyun mengalami trauma yang cukup parah akibat kecelakaan yang pernah terjadi dalam hidupnya, kecelakaan ini juga membuat dirinya harus kehilangan semua keluarga yang sangat dia sayangi.

Setelah kehilangan anggota keluarganya, Hyun mengalami banyak sekali kesulitan yakni mulai dari dirinya yang diusir paksa dari tempat tinggalnya hingga terjebak dalam kiamat zombie bersama penghuni lainnya.

6. My Demon

My Demon yang sudah tayang di Netflix sejak tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang CEO dan pewaris yakni Do Do-hee dari suatu perusahaan Future Group.

Do Do-hee memiliki sikap yang kurang baik yakni dirinya sangat arogan terhadap orang lain, berkepala dingin, dan dia sangat menyukai segala pekerjaan yang dijalaninya.

Namun suatu hari Do Do-hee membuat kesepakatan dengan Jeong Gu-won yang merupakan iblis berusia 200 tahun yang diperankan oleh Song Kang. Melalui kesepakatan yang dibuat inilah yang pada akhirnya mengubah seluruh kehidupan yang dimilikinya.

