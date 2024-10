Profil M2M, Duo Norwegia yang Bakal Gelar Konser Reuni di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - M2M dikabarkan akan menggelar konser reuni mereka di Indonesia pada 25 April 2025.

Konser ini masuk dalam rangkaian tur "The Better Endings Tour 2025", yang akan digelar di Ecovention Hall Ancol, Jakarta Utara.

"Jakarta! We’re coming to see you on April 26th! Tickets are available from November 6th", tulis akun Instagram @marit2marion.

Harga tiket konser M2M dibanderol dengan Harga mulai Rp1,2 juta hingga yang termahal Rp2,1 juta.

Profil M2M

M2M merupakan grup duo yang cukup terkenal bagi generasi milenial. Mereka menjadi idola para remaja di awal tahun 2000-an.

Grup musik ini memulai karier mereka saat masih di usia belia. Sebelum menjadi M2M, grup ini mulanya diberi nama Hubba Bubba dengan jumlah personel 3.

Namun setelah itu, grup tersebut hanya memiliki 2 anggota saja. Kemudian Marion dan Marit membentuk M2M.

Grup ini mulai terkenal setelah mengeluarkan single "Don't Say You Love Me" pada 1999. Setelah itu, album pertama "Shades of Purple" yang berada di label Atlantic Record sukses besar.

Banyak orang mulai mengenal mereka. Beberapa lagu yang paling terkenal yakni "The Day You Went Away", "Mirror Mirror" dan "Pretty Boy".

Kemudian album kedua mereka berjudul "The Big Room" akhirnya rilis di tahun 2001.

Tak lama, Marion memutuskan untuk bersolo karier dan meninggalkan M2M. Sedangkan Marit berhenti bermusik dan memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Oslo.