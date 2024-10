Terlalu Candu, Lagu APT. Dilarang Diputar di Korea dan Malaysia

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu APT. yang baru saja dirilis oleh Rose BLACKPINK dengan menggandeng Bruno Mars, membawa banyak kontroversi.

Tak ayal lagu tersebut memang langsung meledak di di industri musik hingga banyak didengarkan oleh masyarakat dunia.

APT. juga menjadi salah satu lagu trending yang banyak digunakan sebagai back sound video di media sosial TikTok dan Instagram.

Baca Juga Lirik APT Rose Blackpink dan Bruno Mars yang Viral

Sayangnya kepopuleran APT. dinilai membawa dampak negatif di tengah masyarakat, terutama anak-anak sekolah.

Baru-baru ini, Public Health Malaysia membedah lirik lagu APT. di akun Facebook mereka pada 24 Oktober 2024, yang dinilai mengarah ke kebiasaan buruk orang-orang barat.

Melansir Sportskeeda, bagian yang dinilai buruk dari lagu APT. yakni:

Baca Juga Natal Sebentar Lagi, Mariah Carey akan Rilis Ulang Lagu All I Want For Christmas Is You

"Kissy face, kissy face / Sent to your phone, but / I'm tryna kiss your lips for real"

"Turn this apateu into a club / I'm talkin' drink, dance, sm*ke, freak, party all night"

Kemudian penggunaan kata "APT" atau yang diucapkan sebagai "aa-paa-teh" dalam bahasa Korea, yang mana berarti apartemen.

Baca Juga Tampil di Ancol, LANY Bawakan Hits Lagu dari You hingga Thick and Thin

Pihaknya khawatir bahwa lagu tersebut bisa berpotensi mendorong generasi muda secara negatif dengan konsep "apartemen" sebagai tempat berkumpul dan melakukan hal-hal negatif, yang bertentangan dengan budaya dan etika Timur.

Sejalan dengan itu, lagu APT. juga mendapat larangan untuk didengarkan oleh pelajar di Korea Selatan.

Newsen mengabarkan bahwa lagu tersebut dianggap terlalu catchy dan mengganggu siswa yang sedang mempersiapkan ujian.

Lagu K-pop lain yang dilarang termasuk Ring Ding Dong milik SHINee, dan Next aespa Level, dan Zimzalabim Red Velvet.

Pelajar Korea dilarang mendengarkan semua lagu ini karena lirik dan lagunya yang membuat ketagihan.