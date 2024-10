Lirik APT Rose Blackpink dan Bruno Mars yang Viral

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu APT yang dinyanyikan duet Rose Blackpink dengan Bruno Mars telah ditonton sebanyak 160 juta di Youtube Rose.

Lagu ini menjadi viral, karena ritme musik yang sederhana dan sedikit lebih cepat. Durasi lagu APT ini hanya 2 menit 50 detik.

Sound lagu APT juga sering digunakan oleh pengguna medsos di Instagram dan juga Tiktok. Lirik lagu APT ini juga booming di kalangan pemuda dan anak-anak sekolah.

Baca Juga : Rose Blackpink Berkolaborasi dengan Bruno Mars dalam Single Terbaru

Simak Lirik Lagu APT:

Chaeyeongiga joahaneun raendeom geim

Raendeom geim

Game start



Chorus (Rose)

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh



Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh



[Verse 1: Rose]

Kissy face, kissy face

Sent to your phone, but

I'm tryna kiss your lips for real (Uh-huh, uh-huh)

Red hearts, red hearts

That's what I'm on, yeah

Come give me somethin' I can feel, oh-oh, oh



[Pre-Chorus: Rose]

Don't you want me like I want you, baby?

Don't you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the

[Chorus: Rose]

Apatеu, apateu

Apateu, apateu

Apatеu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh



[Verse 2: Bruno Mars]

It's whatever (Whatever), it's whatever (Whatever)

It's whatever (Whatever) you like (Woo)

Turn this apateu into a club (Uh-huh, uh-huh)

I'm talkin' drink, dance, smoke, freak, party all night (Come on)

Geonbae, geonbae, girl, what's up? Oh-oh, oh



[Pre-Chorus: Bruno Mars & Rose]

Don't you want me like I want you, baby?

Don't you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the



[Chorus: Rose & Bruno Mars]

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

[Bridge: Rose & Bruno Mars]

Hey, so now you know the game

Are you ready?

'Cause I'm comin' to get ya, get ya, get ya

Hold on, hold on

I'm on my way

Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah

I'm on my way

Hold on, hold on

I'm on my way

Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah

I'm on my way



[Pre-Chorus: Rose Blackpink & Bruno Mars]

Don't you want me like I want you, baby?

Don't you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the



[Chorus: Rose & Bruno Mars]

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)



Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)



Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)



Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh