Natal Sebentar Lagi, Mariah Carey akan Rilis Ulang Lagu All I Want For Christmas Is You

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi asal Amerika, Mariah Carey mengumumkan akan merilis ulang lagu natal ikonik ‘All I Want For Christmas Is You’.

Perilisan ulang ini dilakukan dalam rangka merayakan ulang tahun album ‘Merry Christmas’ yang ke-30 tahun.

Penyanyi yang terkenal dengan album natal tersebut membagikan kabar ini dalam akun Instagram pribadinya pada tanggal 9 Oktober lalu.

“Mumpung belum waktunya mendengarkan lagu natal, Saya ingin membagikan sekilas tentang #MerryChristmas30 dengan Anda semua!” tulis Mariah Carey, dikutip Jumat (11/10/2024).

Dalam unggahannya, Mariah Carey membagikan dua sampul album terbarunya untuk lagu ‘All I Want For Christmas Is You’.

Mariah Carey terlihat menggunakan baju santa dan dress putih dihiasi dengan salju dan pohon natal yang bergemerlapan. Sebagai bentuk nostalgia, album ini akan dirilis dalam bentuk vinyl dan kaset.

Tidak dapat dipungkiri, lagu ‘All I Want For Christmas Is You’ merupakan lagu yang wajib diputar dimana-mana saat musim natal.

Lagu yang pertama kali rilis pada Oktober 1994 ini telah menjadi salah satu lagu paling populer sepanjang masa.

Pada waktu itu, lagu ini hanya mencapai peringkat enam di tangga Billboard dan peringkat dua di Inggris dan Jepang. Namun, sejak zaman sudah semakin modern dan banyak menggunakan streaming, lagu ini mulai populer dan menjadi salah satu single digital terlaris sepanjang sejarah.

Dilansir dari US Weekly, single ini sudah terjual sebanyak 16 juta copy di seluruh dunia dan mencapai peringkat pertama di lebih dari 30 negara pada minggu-minggu menjelang natal.

Mengutip dari Cosmopolitan, lagu natal ikonik ini juga sempat menempati posisi pertama di Rolling Stone Top 100 pada bulan Desember 2019, yang artinya 25 tahun setelah lagu tersebut dirilis.

Terdapat fakta mengejutkan dibalik perilisan lagu ini. Mariah Carey sempat hampir membawakan lagu natal lain karena label rekaman mengira Mariah Carey akan membawakan album yang hanya berisikan cover lagu-lagu natal biasa, tetapi untungnya Mariah Carey terinspirasi oleh semangat natal dan memilih untuk menulis lagu tersebut sendiri.

Lagu yang Mariah tulis bersama Walter Afanasieff ini membawanya pada Rekor Dunia Guinnes sebagai lagu hari raya yang menempati posisi tertinggi di Billboard US Hot 100 dan memecahkan rekor sebagai lagu yang paling banyak diputar di Spotify dari tahun 2018 sampai 2022 dengan total pemutaran berturut-turut sebanyak 10 juta, 12 juta, 17 juta, dan 21 juta kali.