Lagi Wajib Militer, V BTS Bakal Rilis Remix Lagu White Christmas Milik Bing Crosby

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota boyband BTS, V, mengumumkan bakal merilis remix lagu liburan Natal milik penyanyi legendaris Bing Crosby, "White Christmas" di tengah wajib militer.

Meski sedang menjalani wajib militer, bintang K-pop berusia 28 tahun mengumumkan akan segera merilis remix dari lagu hit Crosby pada 1942 itu, tepatnya pada 6 Desember mendatang.

Dirilis melalui kerja sama dengan Bing Crosby Estate, Primary Wave Music, dan Geffen Records, proyek tersebut digambarkan sebagai kolaborasi "Era-Bridging" yang hadir 47 tahun setelah duet lintas generasi terakhir Crosby lewat lagu "Peace on Earth/Little Drummer Boy" pada 1977 bersama David Bowie.

"Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk tampil dalam sebuah lagu bersama artis jazz favorit saya sepanjang masa, Bing Crosby," kata V, dilansir Billboard, Kamis (7/11/2024).

V mengungkapkan dirinya tumbuh dengan mendengarkan lagunya 'It's Been a Long, Long Time' berkali-kali setiap hari, dan dia merasa sangat beruntung dan terhormat bisa bernyanyi bersama Crosby di 'White Christmas'.

"Sebagai penggemar beratnya, saya bernyanyi dengan ketulusan dan kekaguman yang mendalam kepadanya," lanjut superstar Korea Selatan tersebut.

Sebelumnya, V juga pernah meng-cover lagu liburan Natal, "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas," versi Crosby, dan memuncaki peringkat ke-30 di tangga lagu Holiday Streaming Songs, peringkat ke-8 di Holiday Airplay, dan peringkat ke-14 di tangga lagu Holiday Digital Song Sales.

Berawal dibuat untuk film Holiday Inn 1942, lagu “White Christmas” kemudian banyak ditampilkan dalam film berjudul sama, White Christmas, pada 1954.

Lagu hit Crosby yang abadi ini dikenal luas sebagai singel terlaris sepanjang masa. Lagu ini dirilis 16 tahun sebelum dimulainya Billboard Hot 100 pada 1958, tetapi pertama kali muncul di tangga lagu ternama itu pada Desember tahun yang sama dan kemudian mencapai puncaknya di No. 12 pada 1962.

Crosby sendiri meninggal pada 1977. Putrinya, Mary Crosby mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keluarga Crosby sangat senang V dan Ayahnya bisa bernyanyi bersama dalam lagu Natal terbaik ini.

"Suara mereka berpadu dengan indah, menangkap semangat liburan dengan cara sebaik mungkin."

Kolaborasi liburan ini hadir sekitar sembilan bulan setelah perilisan singel solo V "FRI(END)S," yang mencapai No. 65 di Hot 100. Desember lalu, dia bekerja sama dengan Umi untuk duet berjudul "Wherever U R."

V saat ini sedang menjalani masa wajib militernya di Korea Selatan, begitu pula empat rekan satu grupnya di BTS: SUGA, RM, Jimin, dan Jung Kook.

Awal tahun ini, Jin dan J-Hope secara terpisah telah menyelesaikan kewajiban militer mereka, dan aktivitas band beranggota penuh diharapkan akan dilanjutkan pada 2025.