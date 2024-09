Daftar Konser Kpop di Indonesia yang Digelar hingga Akhir 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Deretan konser Kpop akan banyak diselenggarakan di Indonesia hingga akhir tahun 2024.

Baru-baru ini, diumumkan bahwa Seventeen memasukkan Indonesia dalam rangkain tur konsernya yang bertajuk "SEVENTEEN [Right Here] World Tour In Asia".

Tur konser tersebut akan diselenggarakan di Indonesia pada Februari 2025. Konser SEVENTEEN ini pun sudah diumumkan oleh promotor Mecimapro pada Rabu (26/9/2024).

Namun sebelum itu, ada banyak konser Kpop yang akan terselenggara hingga akhir tahun 2024 ini. Apa saja? berikut daftarnya.

Daftar Konser Kpop yang Diselenggarakan di Indonesia hingga akhir 2024

1. Day6

Band pop rock Korea Selatan Day6 akan menyelenggarakan konser di Indonesia pada Oktober 2024.

Tak tanggung-tanggung, Day6 akan hadir di tiga kota besar Indonesia meliputi Bali, Surabaya, dan Jakarta.

Konser tur dunia bertajuk Day6 3rd World Tour Forever Young ini akan digelar pada 13 Oktober 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.

Kemudian pada 16 Oktober 2024 di Jawa Pos Arena, Surabaya. Terakhir pada 19 Oktober 2024 di Beach City International Stadium, Jakarta.

2. Zerobaseone

Boygroup hasil survival, ZEROBASEONE, akan mampir ke Indonesia dalam rangkaian tur perdananya di ICE BSD Hall 5-6, Tangerang pada 26 Oktober 2024.

3. 2NE1

Grup Wanita asuhan YG Entertainment juga akan menggelar tur dunia setelah hiatus beberapa lama.

Konser tersebut bertajuk "Welcome Back Asia Tour" yang akan dilakukan di beberapa negara di Asia seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, hingga Korea.

Menurut jadwal, 2NE1 akan menyambangi Indonesia pada 23 November 2024 mendatang.

4. DPR IAN

DPR IAN atau yang memiliki nama lengkap Christian Yu mengumumkan konser bertajuk "THE DREAM REBORN WORLD TOUR 2024".

Indonesia kedapatan jatah tur DPR IAN, yang akan dilaksanakan di Beach City International Stadium pada 14 Desember 2024.

5. Stray Kids World Tour

Terakhir, ada boy group Stray Kids yang akan mendatangi Indonesia untuk menggelar konser tur dunianya dengan judul "dominate".

Dijadwalkan, Stray Kids akan menggelar konsernya pada 21 Desember 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK).