Sutradara Hunger Games Teken Kerja Sama Perdana dengan Liongates

Bisnis.com, JAKARTA - Sutradara waralaba "The Hunger Games" Francis Lawrence telah menandatangani kesepakatan produksi pertama dengan Lionsgate melalui perusahaannya About:Blank.

Lawrence juga menutup kesepakatan untuk kembali menyutradarai dan memproduksi film berikutnya dalam waralaba "Hunger Games", "Sunrise on the Reaping."

Dilansir dari variety, pembuat film tersebut tengah mempersiapkan pengerjaan proyek tersebut, yang didasarkan pada novel prekuel baru dari penulis Suzanne Collins.

Sunrise on the Reaping" akan mulai diproduksi tahun depan dan dijadwalkan rilis pada 20 November 2026. Empat film "Hunger Games" karya Lawrence ("Catching Fire," "Mockingjay" bagian satu dan dua, dan "The Ballad of Songbirds and Snakes" tahun lalu) secara kolektif telah menghasilkan hampir US$3,7 miliar dalam penjualan tiket di seluruh dunia.

"Kemampuan Francis untuk memadukan karakter dan emosi yang sangat menarik dengan aksi dan tontonan yang mengasyikkan dan mendalam sangat luar biasa. Dia juga mitra yang bijaksana dan berkomitmen," kata ketua Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson, saat mengumumkan berita kesepakatan tersebut.

"Kami sangat gembira dapat mempererat hubungan kami." Selain film "Hunger Games", Lawrence dan mitra produksi About:Blank-nya Cameron MacConomy baru-baru ini menyelesaikan produksi film Lionsgate "The Long Walk," sebuah adaptasi dari novel karya Stephen King, yang dibintangi oleh Cooper Hoffman dan David Jonsson. Saya sangat senang memiliki kesempatan ini untuk menjadikan Lionsgate sebagai rumah saya," kata Lawrence.

"Studio ini telah mengumpulkan tim yang terdiri dari beberapa orang terpintar dan paling baik yang pernah bekerja dengan saya. Kami memiliki banyak hal yang akan datang dengan 'The Long Walk' dan 'Sunrise on the Reaping' dan masih banyak lagi yang kami pikirkan untuk masa depan. Kesepakatan ini memberdayakan Cameron dan saya untuk mengembangkan dan menceritakan kisah-kisah baru yang menggairahkan kami, dan tidak ada tempat lain yang lebih kami inginkan selain Lionsgate." tambahnya.