Film Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes Rajai Box Office

Bisnis.com, JAKARTA - Libur panjang Thanksgiving membantu mendongkrak kesuksesan film prekuel Hunger Games pekan ini, dengan pendapatan mencapai hampir US$100 juta dalam 10 hari perilisan.

Periode Thanksgiving di AS secara historis merupakan salah satu periode menonton film yang paling menguntungkan, periode liburan tahun ini diperkirakan akan menghasilkan US$150 juta di AS, dengan film yang dirilis pekan lalu, "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" menduduki puncak tangga perfilman.

Prekuel Hunger Games itu meraup sekitar US$42 juta selama lima hari akhir pekan Thanksgiving, menjadikan total pendapatan domestiknya menjadi US$98,3 juta, hampir mencapai angka US$100 juta setelah 10 hari dirilis.

Film ini mengalahkan debutan "Wish", film terbaru dari Disney Animation, dan "Napoleon", film epik perang beranggaran besar dari sutradara Ridley Scott.

Dirilis secara teatrikal akhir pekan ini, "Napoleon" dari Apple Original Films melampaui ekspektasi pada akhir pekan pembukaannya, menghasilkan sekitar US$33 juta dalam jangka waktu libur panjang tambahan selama lima hari

Ulasan untuk "Napoleon" sendiri cukup beragam, dengan film tersebut saat ini berada pada skor 61 persen di Rotten Tomatoes, dan film ini seperti ditujukan untuk penonton yang lebih tua, sehingga tidak selalu muncul pada akhir pekan pembukaan. Artinya, ada kemungkinan besar performanya akan lebih baik sepanjang musim dingin.

Sayangnya, hal yang sama tampaknya tidak terjadi pada "Wish", yang kinerjanya buruk pada akhir pekan pembukaannya dengan pendapatan hanya sekitar US$32 juta selama libur panjang.

Awalnya "Wish" diharapkan menduduki puncak chart film pekan ini, namun kini merosot ke posisi nomor tiga berkat ulasan 50 persen di Rotten Tomatoes, dan seperti tak mendapat ketertarikan dari penonton umum.

Disney telah terguncang oleh kinerja buruk dari judul superhero baru-baru ini "The Marvels", dan telah merilis serangkaian film yang berkinerja buruk di era pasca-pandemi. Sementara "Lightyear" juga gagal di box office, sebelum "Elemental" bangkit kembali setelah sempat dibuka dengan penghasilan yang sangat rendah.

Namun hal tersebut tidak terjadi akhir pekan ini, karena "Trolls Band Together" dari Universal mencatatkan pengaruh yang kuat. Tiga serial animasi ini mengantongi sekitar US$25 juta selama libur panjang lima hari itu, sehingga total penayangan domestiknya menjadi sedikit di bawah US$65 juta.

Lima besar tangga perfilman AS kini diisi oleh film thriller Thanksgiving karya sutradara Eli Roth yang telah mendapat ulasan bagus, yang menghasilkan sekitar US$10 juta sepanjang akhir pekan panjang, dan kini hanya menghasilkan kurang dari US$25 juta di AS.

