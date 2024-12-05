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Entertainment

Daftar Artis, Lagu, Album Paling Banyak Didengarkan di Spotify Wrapped 2024

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Kamis, 5 Desember 2024 - 13:48
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Bisnis.com, JAKARTA - Spotify telah merilis Spotify Wrapped 2024 untuk menunjukkan daftar artis, lagu, album terfavorit pendengar.

Spotify Wrapped 2024 menjadi masa penghakiman selera musik anak-anak muda selama satu tahun ke belakang.

Dalam laporannya, pengguna akan mengetahui artis favorit, lagu favorit, hingga lamanya durasi mendengarkan lagu.

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Spotify Wrapped 2024 bisa dilihat langsung di aplikasi Spotify dan di situs resmi https://www.spotify.com/id-id/wrapped.

Pada 2024 ini, Spotify melaporkan bahwa penyanyi seperti Chappell Roan, Shaboozey, dan Sabrina Carpenter tiba-tiba memegang kendali di puncak tangga lagu.

Namun mereka masih belum bisa mengalahkan Taylor Swift yang menjadi artis paling banyak didengarkan oleh pengguna Spotify di dunia.

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Sedangkan untuk lagunya, “Die With A Smile” yang dinyanyikan oleh Bruno Mars dan Lady Gaga menempati posisi teratas sebagai lagu yang paling sering dibagikan dari Spotify ke platform social.

Berikut daftar artis, lagu, dan album yang paling banyak didengarkan oleh pengguna Spotify sepanjang 2024.

Daftar 10 Artis Paling Banyak Didengarkan 2024

  • Taylor Swift
  • The Weeknd
  • Bad Bunny
  • Drake
  • Billie Eilish
  • Travis Scott
  • Peso Pluma
  • Kanye West
  • Ariana Grande
  • Feid

Daftar 10 Lagu Paling Banyak Didengarkan 2024

  • Espresso - Sabrina Carpenter
  • Beautiful Things - Benson Boone
  • BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
  • Gata Only - FloyyMenor, Cris Mj
  • Lose Control - Teddy Swims
  • End of Beginning - Djo
  • Too Sweet - Hozier
  • One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd
  • Cruel Summer - Taylor Swift
  • Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

Daftar 10 Album Paling Banyak Didengarkan 2024

  • THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift
  • HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
  • Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
  • MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G
  • eternal sunshine - Ariana Grande
  • 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift
  • SOS - SZA
  • Lover - Taylor Swift
  • Fireworks & Rollerblades - Benson Boone
  • Starboy - The Weeknd
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