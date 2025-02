G-Dragon Comeback Akhir Bulan Ini, Siap Rilis Album "Ubermensch"

Bisnis.com, JAKARTA - G-Dragon mengumumkan akan segera merilis album solo ketiganya yang berjudul "Ubermensch".

Ubermensch diambil dari bahasa Jerman yang artinya Manusia Super atau Superman. Menurut laporan Yonhap, Ubermensch juga memiliki arti yang mengacu pada idealimes nilai konvensional dan sosial.

Disinyalir bahwa lagu-lagu di album Ubermensch ini akan menunjukkan sisinya yang kuat dengan banyaknya tantangan hidup.

Ia pun telah merilis teaser berdurasi 17 detik di akun Youtubenya Official GDRAGON. Album solo ketiganya ini akan dirilis pada akhir bulan ini.

Sebelumnya, G-Dragon telah merilis single berjudul Power dan Home Sweet Home setelah 7 tahun hiatus.

Single Power menurutnya adalah lagu yang mencerminkan kekuatan bermusiknya.

"Bagi saya, musik adalah kekuatan saya," kata G-Dragon di acara varietas populer tvN "You Quiz on the Block" pada Oktober 2024 lalu, saat memperkenalkan singlenya.

Ia pun menjelaskan bahwa selama tujuh tahun vakum, ia menyadari pengaruh media yang sangat besar.

"Lagu ini mengandung banyak makna, termasuk sindiran terhadap kekuatan media dan seruan untuk mencapai harmoni di antara berbagai jenis kekuatan,"