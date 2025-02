Siap-siap Tonton Linkin Park di Jakarta, Tiket Bisa Ditukar Mulai Hari Ini!

Bisnis.com, JAKARTA — Band rock kawakan asal Amerika Serikat, Linkin Park, akan menggelar konser di Stadion Madya, GBK, Jakarta Pusat pada Minggu (16/1/2025) besok. Penukaran tiket dimulai pada hari ini, Sabtu (15/2/2025).

Dalam konser bertajuk 'From Zero World Tour' Live in Jakarta, Linkin Park akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia setelah 14 tahun.

Konser pelantun lagu tenar seperti In the End, Numb, Crawling, What I've Done, hingga New Divide itu akan terasa spesial karena Linkin Park mempunyai vokalis baru yaitu Emily Armstrong.

Baca Juga Sosok di Balik Mecima Pro, Promotor Konser Seventeen yang Dibanjiri Kritik oleh Fans

Berdasarkan keterangan penyelenggara konser, PK Entertainment, akan ada dua kali masa penukaran tiket menjadi gelang masuk:

Pada Sabtu, 15 Februari 2025 pukul 11.00 - 21.00 WIB dan Minggu, 16 Februari 2025 pukul 08.00 - 21.00 WIB. Lokasi penukaran di Lagoon Garden Hall, Hotel Sultan Jakarta, kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Penonton perlu membawa setidaknya dua item yaitu E-Tiket dan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor/SIM/Kartu Pelajar) dengan nama sesuai dengan yang tertera di E-Tiket.

Jika ingin diwakilkan oleh pihak ketiga maka ketika menukarkan tiket menukarkan tiket perlu membawa E-Tiket atau bukti pembelian asli, surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- oleh kedua pihak, dan fotokopi kartu identitas pemilik tiket dan fotokopi kartu identitas penukar tiket.

Di samping itu, PK Entertainment menyampaikan penonton hanya dapat menukarkan satu booking ID per antrean. Penonton yang memiliki lebih dari satu booking ID harus mengantre lagi.

PK Entertainment menyarankan untuk menukarkan E-Tiket sebelum tanggal konser. Jika E-Tike tak ditukar menjadi gelang maka penonton tidak dapat masuk ke lokasi konser.

Baca Juga Ini Daftar Konser Februari 2025 di Indonesia

Sementara bagi yang belum membeli tiket, pemesanan masih dibuka melalui laman linkinparkinjakarta2025.com.

Berikut daftar harga dan kategori tiket konser Linkin Park “FROM ZERO WORLD TOUR 2025 in Indonesia”:

1. LPU PIT A & B (Free standing): Rp3.950.000

2. BLUE A & B (Free Standing): Rp3.750.000

3. YELLOW A & B (Numbered Seating): Rp3.500.000

4. PINK (Free Standing): Rp2.850.000

5. GREEN (Free Standing): Rp2.450.000

6. PURPLE A & B (Numbered Seating): Rp1.550.000

Promotor menyebutkan harga tiket belum termasuk pajak 10%, biaya platform 6%, dan biaya kenyamanan.