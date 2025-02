Sosok di Balik Mecima Pro, Promotor Konser Seventeen yang Dibanjiri Kritik oleh Fans

Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian konser boy band asal Korea Selatan, Seventeen, telah berakhir, namun keluhan para penggemar atas penyelenggaranya masih terus mengalir.

Promotor konser tersebut, Mecima Pro, masih terus mendapat kritikan serius dan keluhan dari para penggemar, dengan mulai penjualan tiket hingga kepulangan dari konser.

Konser Seventeen [Right Here] World Tour in Jakarta, diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS) selama dua hari, pada 8-9 Februari 2025.

Menjelang konser, terdapat beberapa hal yang dikeluhkan para penggemar di berbagai media sosial sejak awal antara lain harga membership untuk bisa membeli melalui website Mecima Pro dengan harga Rp875.000.

Tak hanya harga membership yang mahal, tapi para penggemar mengeluhkan pembelian tiket melalui link pada akun X (Twitter) Mecima Pro dan diarahkan menggunakan Google Form.

Selanjutnya, penukaran tiket di Lotte Mall Ciputra untuk konser berskala stadium yang diselenggarakan selama dua hari, membuat para penggemar harus mengantre bahkan hingga lebih dari 7 jam setelah membayar tiket konser seharga jutaan rupiah.

Baca Juga Bocoran Setlist Lagu yang Dibawakan Maroon 5 di Konser JIS Jakarta Malam Ini

Bahkan pada penukaran tiket hari pertama, ada penggemar yang terluka setelah terlindas lantaran antrean panjang dimulai di area parkir.

Penukaran tiket tersebut diselenggarakan mulai 4-7 Februari, mulai pukul 11.00 - 18.00 WIB. Adapun, pada hari konser, 8-9 Februari 2025, penukaran tiket juga tetap dilaksanakan di Lotte Mall, yang berjarak 24 km dari JIS.

Hingga hari konser, penyelenggara tak menyediakan kantong parkir sehingga banyak penonton yang menggunakan kendaraan pribadi atau dari luar kota harus berjalan jauh atau terpaksa naik ojek dengan harga "tembak" ke JIS.

Baca Juga Ini Daftar Konser Februari 2025 di Indonesia

Tak selesai di situ, setelah konser selesai, banyak pula para penonton yang terlantar di area JIS hingga tengah malam karena bus shuttle tak kembali lagi ke JIS.

Lantas siapa pendiri Mecima Pro?

Salah satu pendiri Mecima Pro adalah Fransiska Melani, yang menggawangi posisi sebagai pendiri dan Project Director dari promotor acara musik tersebut. Dia merupakan lulusan Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya.

Bukan pendatang baru, Mecima Pro sudah berdiri sejak 2015 dan sudah dikenal sering membawa berbagai band K-Pop ke Jakarta, seperti Day 6, Stray Kids, ZeroBaseOne, Ive, dan masih banyak lagi.

Setelah mendapat banyak keluhan dari Carat, penggemar Seventeen, Mecima Pro mengeluarkan surat pernyataan resmi untuk permohonan maaf, dan menyatakan bahwa segala langkah yang dilakukan sudah dipertimbangkan.

Namun, akun media sosial resmi Mecima Pro masih menutup kolom komentar, sehingga para penggemar tak bisa mengutarakan keluhan secara langsung.