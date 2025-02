Green Day Akan Guncang Jakarta Malam Ini, Cek Rundownnya!

Bisnis.com, JAKARTA — Band punk rock kawakan Amerika Serikat, Green Day, akan menghibur para penggemar di Indonesia dalam konser bertajuk Green Day Live in Jakarta yang digelar di Karnaval Ancol, Jakarta Utara pada hari ini, Sabtu (15/2/2025) malam.

Dalam unggahan Instagram penyelenggara, @ravelentertainment, gerbang masuk ke lokasi konser akan dibuka pada pukul 15.00 WIB.

Sebelum Green Day tampil, akan ada penonton akan dihibur terlebih oleh band asal Yogyakarta, Rebellion Rose, pada pukul 18.00 WIB.

Setelah, barulah Green Day akan tampil tepatnya pada pukul 19.50 WIB. Berdasarkan konser terakhir di Thailand pada Rabu (12/2/2025), Green Day tampaknya akan membawakan sekitar 24 lagu.

Tembang kawakan seperti Basket Case, 21 Guns, American Idiot, Burnout, Jesus of Suburbia, hingga Wake Me Up When September Ends turut dibawakan.

Band yang digawangi Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt, dan Tre Cool itu terakhir kali berkunjung ke Indonesia pada 1996 untuk tur album pertamanya Dookie & Insomniac.

Setelah hampir tiga dekade, Green Day akhirnya kembali ke Tanah Air. Tur mereka kali ini bersamaan dengan rilis album American Idiot (20th Anniversary).

Adapun, mengutip laman greendayjkt.com, para penggemar bisa membeli tiket konser yang digelar di Carnaval Ancol tersebut dengan harga berikut ini:

- CAT 1A: Rp2.655.555

- CAT 1B: Rp2.655.555

- CAT 2A: Rp2.015.555

- CAT 2B: Rp2.015.555

- CAT 3: Rp1.580.555

Semua kategori tanpa tempat duduk, dan biaya tiket tersebut belum termasuk pajak 10%, biaya platform 5%, dan biaya kenyamanan.