Kapal Pesiar Star Voyager Merapat di Jakarta, Tawarkan Destinasi Wisata Berikut Ini

Bisnis.com, JAKARTA - StarCruises, dan Dream Cruises meluncurkan kapal pesiar wisata Star Voyager, yang baru saja mengalami perbaikan senilai US$50 juta.

Kedatangan dan keberangkatan perdana kapal Pesiar via Tanjung Priok di Jakarta telah diluncurkan, seiring semakin dekatnya masa libur lebaran dan libur sekolah,

Star Voyager menawarkan paket perjalanan 5 hari Jakarta-Singapura-Melaka-Jakarta dengan empat jadwal keberangkatan yang tersedia sampai dengan 13 April 2025. Sebagai tambahan, juga tersedia enam jadwal keberangkatan untuk 4 hari perjalanan dengan rute Jakarta-Singapura-Jakarta mulai dari tanggal 12 Juni sampai 2 Juli 2025.

Selama periode ini, Jakarta dan Medan akan menjadi tujuan kedatangan para turis, yang diproyeksikan mencapai 32.000 pengunjung, yang tiba melalui 16 jadwal kedatangan.

Berlayar dari Jakarta mulai 29 Maret sampai 13 April, dan 12 June sampai 2 Juli, 2025. Para wisatawan lokal bisa menikmati berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 3, 8, dan 13 April 2025 untuk perjalanan selama 5 hari, dan menyaksikan keindahan kota-kota di Singapura dan Melaka di Malaysia, sebelum kembali ke Jakarta dalam perjalanan yang tidak terlupakan.

Bagi anda yang menginginkan perjalanan yang lebih singkat, anda dapat memilih perjalanan 4 hari ke Singapura yang berangkat dari Jakarta pada tanggal 12, 16, 20, 24 & 28 Juni; 2 Juli 2025.

Para penumpang di atas Star Voyager akan mendapatkan pengalaman eksplorasi budaya dan relaksasi yang seimbang selama pelayaran ke Singapura, yang merupakan destinasi favorit bagi para wisatawan Indonesia.

Selain itu ada juga trip ke HarbourFront Centre dan VivoCity, yang menawarkan berbagai macam pilihan hidangan, belanja, dan transportasi publik, yang dekat dengan stasiun MRT dan berbagai tempat hiburan di Singapura.

Para tamu juga dapat mengunjungi berbagai destinasi wisata yang terkemuka antara lain Merlion Park, Gardens by the Bay, dan distrik yang ikonik seperti Chinatown, Little India, dan Kampong Glam. Bagi anda yang ingin mencari barang mewah, anda dapat mengunjungi Orchard Road dengan berbagai toko barang mewah yang beraneka ragam.

Destinasi lain yang tidak kalah menarik adalah kota bersejarah Melaka, Malaysia dimana kapal pesiar akan berlabuh selama 12 jam sehingga para tamu bisa menghabiskan 12 jam tersebut di Malaysia. Pada saat kedatangan, para tamu akan menumpang perahu yang melalui Melaka River yang indah menuju terminal kedatangan.

Dari situ, para tamu bisa berjalan kaki ke jantung Melaka, yang merupakan UNESCO World Heritage Site, yang terkenal dengan bangunan merah khas kolonial seperti Dutch Square dan Jonker Street yang menawarkan berbagai pilihan belanja, hidangan, dan hiburan. Para tamu juga akan memiliki waktu yang cukup untuk berkunjung ke Kuala Lumpur yang berjarak hanya beberapa jam

saja.

Para tamu akan memiliki banyak waktu selama perjalanan sepanjang 4 dan 5 hari untuk mengeksplorasi kapal pesiar Star Voyager di atas lautan sebelum kembali ke Jakarta. Terdapat berbagai jenis pilihan akomodasi di atas kapal pesiar untuk memenuhi berbagai

selera para tamu. Terdapat berbagai pilihan stateroom mulai dari Interior, Oceanview, dan Balcony, atau pilihan Palace Suites yang mewah dengan privilese extra seperti fasilitas privat, akses khusus dan layanan butler 24 jam yang memberikan kenyamanan maksimal.

Selain itu, terdapat berbagai pilihan aktivitas di atas kapal pesiar Star Voyager. Para tamu bisa mengeksplorasi berbagai pilihan aktivitas termasuk Adventure Park, Aqua Park, dan Waterslides, serta Kids Waterpark, panjat dinding, mangkuk besar di taman, ziplining, dan banyak lainnya. Untuk hiburan, para tamu bisa menyaksikan pertunjukan live di Zodiac Theatre, atau menikmati berbagai event tematik yang menyenangkan dan interaktif yang didesain bagi seluruh anggota keluarga.

"Peluncuran Star Voyager di bawah brand StarCruises tidak hanya menarik wisatawan baik dari dalam atau luar wilayah, tetapi juga akan sangat berkontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia," ujar Michael Goh, selaku President Director StarCruises dan Dream Cruises.

Rifanie Komara, selaku Deputi Direktur Pelayaran Internasional Kementerian Transportasi Republik Indonesia menambahkan, dengan rute yang menghubungkan Jakarta, Singapura, dan Melaka, kehadiran Star Voyager akan memainkan peranan penting dalam mendorong kedatangan turis baik ke Jakarta atau ke destinasi lain di Indonesia.