3 Film yang Bisa Dinikmati Bersama Keluarga Sambil Isi Libur Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA -- Setelah merayakan Idulfitri dan bersilaturahmi dengan sanak saudara, mungkin Anda bingung ingin melakukan kegiatan apa lagi untuk mengisi libur Lebaran.

Menonton film di bioskop bersama keluarga mungkin bisa jadi solusi yang menyenangkan!

Ada beberapa film keluarga yang sedang tayang di libur Lebaran:

1. Jumbo

Tayang saat Lebaran di bioskop seluruh Indonesia, Jumbo merupakan film animasi yang mengisahkan tentang Do, anak gemuk yang sering diolok-olok dengan panggilan "Jumbo".

Ketika dia ingin membalas perbuatan anak-anak yang suka merundungnya, datanglah sesosok arwah bernama Meri untuk mencari ayah dan ibunya. Di situlah petualangan Don dan kawan-kawannya dimulai.

2. Ne Zha 2

Ne Zha 2 merupakan salah satu film animasi terlaris di dunia, yang mengisahkan tentang aksi petualangan fantasi terinspirasi dari karakter mitologi Tiongkok dan novel abad ke-16 karya Xu Zhonglin, Investiture of the Gods.

Film ini mengisahkan tentang Ne Zha dan Ao Bing setelah tersambar petir surgawi. Mereka bisa selamat meskipun menjadi roh. Namun, mereka bisa hilang selamanya.

Untuk menyelamatkan mereka, Taiyi berencana membangun kembali tubuh Ne Zha dan Ao Bing dengan Teratai Berharga Tujuh Warna. Sayangnya, selama prosesnya, Taiyi menemui banyak rintangan.

Lantas bagaimana nasib Ne Zha dan Ao Bing selanjutnya? Saksikan filmnya di bioskop terdekat!

3. Snow White

Merupakan film remake dari animasi yang dirilis pada 1937 silam, Snow White merupakan film musikal yang mengisahkan tentang putri Snow White yang terancam dibunuh oleh ibu tirinya, seorang penyihir jahat, yang iri dengan kecantikan sang putri.

Ratu yang jahat memerintahkan pembunuhan anak tirinya yang tidak bersalah, tetapi kemudian menemukan bahwa Putri Salju masih hidup dan bersembunyi di sebuah pondok bersama tujuh kurcaci yang ramah.

Menyamar sebagai seorang nenek sihir, ratu membawa apel beracun ke Putri Salju, yang tertidur seperti orang mati yang hanya dapat dipatahkan oleh ciuman dari sang pangeran.