Rekomendasi Film Bioskop Sepanjang April 2025, Ada Minecraft hingga Sinners

Bisnis.com, JAKARTA- Setelah beberapa hari penuh dengan aktivitas perayaan dan berkumpul, pergi ke bioskop bisa menjadi pilihan yang menyenangkan untuk menikmati film bersama.

Ini juga memberikan kesempatan bagi keluarga atau kerabat untuk menikmati hiburan yang menyegarkan, sambil mengajarkan mereka tentang budaya sinematik.

Dengan berbagai pilihan film yang tayang selama libur Lebaran, baik itu animasi, petualangan, atau film edukatif, bioskop bisa menjadi tempat yang ideal untuk berkumpul dan menikmati hiburan bersama. Berikut Rekomendasi Film Layar Lebar Lebaran 2025:

Baca Juga Tembus 1 Juta Penonton, Simak Sinopsis Film Pabrik Gula yang Lagi Viral

Rekomendasi Film Layar Lebar Lebaran 2025

1. Seventeen Right Here World Tour

Tayang 16 April 2025

Film ini mengisahkan perjalanan konser boy band asal Korea Selatan, Seventeen. Selain menampilkan konser, ada pemutaran spesial dari lagu "Fear" yang dikhususkan untuk konser ini, serta penampilan eksklusif dari lagu "LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)" dan "Ash". Daftar lagu lengkap hanya tersedia di konser.

2. A Minecraft Movie

Tanggal Rilis: 4 April 2025

Penantian telah berakhir karena film Minecraft akan hadir di bioskop pada bulan April ini. Wajah-wajah yang sudah dikenal seperti Steve, Dawn, dan Henry akan diperankan oleh Jack Black, Danielle Brooks, dan Sebastian Hansen bersama Jason Momoa, Jennifer Coolidge, dan Emma Myers. Adaptasi gim video populer ini mengikuti kisah empat orang biasa yang tiba-tiba dipindahkan ke dunia alternatif, di mana mereka bekerja sama dengan seorang pembangun berpengalaman bernama Steve untuk menemukan jalan pulang. Agak mengejutkan melihat Minecraft naik ke puncak, tetapi berhasil memperoleh 21% suara.

3. Sinners

Tanggal Rilis: 18 April 2025

Baca Juga Makin Ngetren, Ini 8 Film Studio Ghibli yang Wajib Ditonton

Tidak jauh di belakang Minecraft dalam jajak pendapat bulan ini dengan 20% suara adalah kolaborasi berikutnya antara sutradara Ryan Coogler dan Michael B. Jordan. Tidak seperti karya mereka sebelumnya, Sinners agak diselimuti misteri, karena menceritakan kisah saudara kembar (keduanya diperankan oleh Jordan) yang kembali ke kampung halaman mereka dan menghadapi kejahatan supernatural yang tak terlukiskan.

4. No Accountant 2

Tanggal Rilis: 25 April 2025

Selanjutnya, Gavin O'Connor menghadirkan kembali Ben Affleck dan Jon Bernthal untuk mengubah The Accountant menjadi sebuah waralaba. Film pertama dirilis pada tahun 2016, dan meskipun kritikus memiliki pendapat yang berbeda, penggemar jauh lebih baik, jadi inilah kita. Bernthal akan tampil lebih banyak di sekuelnya, yang memperlihatkan karakternya bekerja sama dengan pahlawan utama Affleck untuk memecahkan pembunuhan.

Baca Juga Mengenang Ray Sahetapy, Empat Dekade Bintangi Lebih 80 Film

5. Warefare

Tanggal Rilis: 11 April 2025

Peringkat keempat diraih oleh Warfare, sebuah film yang disutradarai bersama oleh Ray Mendoza dan Alex Garland yang menceritakan kisah tentara Amerika yang harus melarikan diri dari wilayah musuh saat berperang di Irak. Mendoza menjabat sebagai penasihat militer di film terakhir Garland, Civil War, dan keduanya memutuskan untuk mengerjakan proyek berdasarkan pengalaman Mendoza sendiri. Warfare menampilkan pemeran bertabur bintang, termasuk Joseph Quinn, Kit Connor, Will Poulter, Cosmo Jarvis, dan Noah Centineo, dan masih banyak lagi.

6. Death of a Unicorn

Tanggal Rilis: 28 Maret 2025

Terakhir, dengan 7% suara, kita punya film thriller mata-mata karya James Hawes yang dibintangi Rami Malek dan Laurence Fishburne. Berdasarkan novel tahun 1981 dengan judul yang sama, film ini dibintangi Malek sebagai kriptografer CIA yang menjadi penjahat dalam perjalanan balas dendam setelah istrinya terbunuh dalam serangan teroris dan dia menyadari agensinya tidak akan melakukan apa pun tentang hal itu.

7. Screamboat

Tanggal rilis 2 April 2025

Screamboat adalah film horor komedi karya Steven LaMorte dan bagian dari tren film horor yang masih berlangsung berdasarkan film pendek Steamboat Willie. Screamboat membawa penonton ke perjalanan feri larut malam di New York City, di mana para penumpang akan mengalami mimpi buruk yang nyata. Di antara mereka ada lima teman, semuanya berdasarkan putri-putri Disney yang terkenal, dan mereka semua bertemu dengan seekor tikus pembunuh dan nakal yang, meskipun dia kecil, tidak merasa keberatan untuk membunuh siapa pun yang dia inginkan.

8. Freaky Tales

Tanggal rilis 4 April 2025

Ini adalah film laga yang ditulis dan disutradarai oleh Anna Boden dan Ryan Fleck. Freaky Tales mengikuti kisah seorang polisi korup, bintang NBA, duo rap wanita, penagih utang, punk remaja, dan neo-Nazi dalam empat cerita yang saling terkait yang berlatar di Oakland, California tahun 1987, dan mereka semua akan memulai perjalanan yang penuh dengan pertarungan dan mimpi buruk. Para pemeran Freaky Tales penuh dengan wajah-wajah yang sudah dikenal, dengan bakat-bakat seperti Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Dominique Thorne, Jay Ellis, Angus Cloud, Jack Champion, Tom Hanks, dan masih banyak lagi.

9. Hell of a Summer

Dirilis pada 4 April 2025

Hell of a Summer adalah film horor komedi yang disutradarai oleh Finn Wolfhard dan Billy Byrk, yang juga membintanginya. Hell of a Summer membawa penonton ke Camp Pineway, tempat para konselor menyiapkan segalanya pada malam sebelum para peserta kamp tiba. Di antara mereka ada konselor berusia 24 tahun Jason Hochberg (Fred Hechinger), yang, meskipun jauh lebih tua dari konselor lainnya, bersikeras untuk kembali setiap tahun. Hochberg merasa kehilangan kontak dengan rekan-rekan kerjanya yang remaja, tetapi mereka semua bersatu ketika seorang pembunuh bertopeng menargetkan mereka.

10. Drop

Dirilis Pada 11 April 2025

Drop adalah film misteri seru yang disutradarai oleh Christopher Landon. Drop mengikuti kisah Violet (Meghann Fahy), seorang ibu janda yang berkencan dengan Henry (Brandon Sklenar). Selama kencannya, Violet mulai menerima pesan-pesan yang mengancam dari sumber misterius, yang memperingatkannya tentang bagaimana malamnya akan berubah menjadi mematikan. Pesan-pesan itu semakin parah dengan video dan foto-foto putra Violet dan pengasuhnya di rumah, membuktikan bahwa siapa pun yang mengiriminya pesan itu serius – tetapi Violet tidak dapat meminta bantuan.

11.The Amateur

Dirilis Pada 11 April 2025

The Amateur adalah film thriller mata-mata yang disutradarai oleh James Hawes. The Amateur berpusat pada Charles Heller (Rami Malek), seorang kriptografer CIA yang hidupnya berubah ketika istrinya terbunuh dalam serangan teroris. Ketika atasannya menolak untuk mengambil tindakan, Charles memutuskan untuk melakukannya sendiri, meskipun ia tidak dilatih untuk menjadi pembunuh. Charles ingin menemukan dan menghadapi pembunuh istrinya, dan kekuatan terbesarnya adalah kecerdasan dan pikiran strategisnya. Yang juga membintangi The Amateur adalah Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Jon Bernthal, dan Michael Stuhlbarg.

12. The Legend of Ochi

Dirilis Pada 25 April 2025

The Legend of Ochi adalah film petualangan fantasi yang ditulis dan disutradarai oleh Isaiah Saxon. The Legend of Ochi membawa penonton ke desa terpencil di utara Pulau Carpathia untuk bertemu dengan seorang gadis petani bernama Yuri (Helena Zengel). Yuri telah diajari untuk tidak keluar rumah setelah gelap dan takut pada Ochi, makhluk hutan yang menyendiri. Suatu hari, Yuri menemukan bayi Ochi yang terluka yang ditinggalkan oleh kelompoknya, jadi dia memulai perjalanan untuk menyatukan kembali makhluk itu dengan keluarganya. Willem Dagoe, Finn Wolfhard, dan Emily Watson juga turut membintangi The Legend of Ochi.

13. On Swift Horses

Dirilis Pada 25 April 2025

On Swift Horses adalah drama romantis yang disutradarai oleh Daniel Minahan dan berdasarkan novel berjudul sama karya Shannon Pufahl tahun 2019. On Swift Horses mengikuti Muriel (Daisy Edgar-Jones) dan suaminya Lee (Will Poulter), yang memulai hidup baru di California setelah Lee kembali dari Perang Korea. Suatu hari, saudara laki-laki Lee yang karismatik, Julius (Jacob Elordi), tiba, dan meskipun Lee ingin mereka bertiga membangun hidup bersama, Julius pergi ke Las Vegas, di mana ia mendapat pekerjaan dan memulai hubungan baru namun rahasia.

Sementara itu, di California, Muriel memulai kehidupan rahasia, saat ia mulai berjudi pada kuda pacu. Selain itu, Muriel secara tak terduga menemukan cinta yang tidak pernah ia duga ketika ia bertemu Sandra (Sasha Calle), tetangganya. Diego Calva, Kat Cunning, dan Don Swayze juga turut membintangi On Swift Horses. (Siti Laela)