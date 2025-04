Mengenang Ray Sahetapy, Empat Dekade Bintangi Lebih 80 Film

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu aktor legendaris Indonesia, Ray Sahetapy, berpulang, meninggalkan puluhan karya luar biasa.

Kabar meninggalnya Ray Sahetapy diumumkan oleh putranya, Surya Sahetapy, melalui media sosialnya, sembari memberikan salam perpisahan.

“Selamat jalan, Ayah! @raysahetapy. We always cherish the memories of our time with you. Titip salam cinta dan kangen ke kak Gisca,” tulisnya di akun Instagram, Selasa (1/4/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.

Baca Juga Menteri Hingga Tokoh Kenang Ray Sahetapy, Sampaikan Belasungkawa

Aktor bernama lengkap Ferenc Raymond Sahetapy lahir pada 1 Januari 1957. Dia dikenal di dunia perfilman sebagai aktor paling populer dan disegani pada generasinya.

Ray Sahetapy juga sering memerankan pria kompleks dengan nuansa dan karakter yang dalam.

Profil dan Sepak Terjang Ray Sahetapy

Ray Sahetapy mengawali karier aktingnya dalam sebuah film berjudul Gadis yang dirilis pada 1980. Sejak saat itu, dia telah bermain dalam lebih dari 80 film.

Baca Juga Aktor Ray Sahetapy Meninggal Dunia

Selama masa kejayaan perfilman Indonesia pada 1980-an dan awal 1990-an, Ray merupakan salah satu aktor paling populer karena ketampanannya dan penampilannya yang dramatis.

Karier beraktingnya membentang lebih dari empat dekade, penampilannya yang mengesankan termasuk yang paling diapresiasi saat itu, dalam film-film drama seperti Ponirah Terpidana (1983), Tatkala Mimpi Berakhir (1987), dan Jangan Bilang Siapa-Siapa (1990).

Ray juga sempat terjun ke dunia tarik suara, pada 1985 dengan merilis album bertajuk Say... dengan dua single hit Satu Kenyataan Lagi dan Say… yang dinyanyikan berduet bersama istrinya Dewi Yull.

Baca Juga Curhat Anak Ray Sahetapy yang Grogi Berat Saat Diajak Ngevlog Bareng Presiden Jokowi

Pada pertengahan 2006, dia kembali aktif di dunia film dengan membintangi Dunia Mereka. Bahkan, kongres PARFI pada tahun yang sama memilih Ray menjadi salah satu ketuanya.

Ray sempat dinominasikan tujuh kali sebagai aktor terbaik dalam Piala Citra, ajang penghargaan setara dengan Oscar di Indonesia.

Pada 2013, dia memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik untuk The Raid dalam ajang Penghargaan Film Indonesia. Film ini pula yang membuat namanya begitu membekas di kalangan penggemar film aksi lokal

Kemudian, pada 2015, dia memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik untuk 2014, Siapa Di Atas Presiden dalam Festival Film Bandung.

Dia juga sempat bermain di waralaba film terkenal keluaran Marvel, Captain America: Civil War. Namun, sayangnya adegan yang dimainkan dihapus dan digantikan dengan adegan lain.