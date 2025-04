Tajir Melintir! Ini Deretan Selebriti Terkaya di Dunia Tahun 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Ketenaran dan kekayaan sering kali berjalan beriringan. Namun, meskipun banyak selebritas yang kaya, jarang bagi mereka yang kekayaan bersihnya mencapai puluhan juta.

Forbes memperkirakan bahwa kurang dari dua lusin orang di dunia telah mencapai prestasi itu.

Tentu saja, mendefinisikan "selebriti" tidak selalu mudah. ​​Untuk daftar Miliarder Dunia ini, Forbes memilih untuk menampilkan orang-orang yang menjadi terkenal terlebih dahulu, kemudian menjadi sangat kaya. Definisi itu sangat condong ke arah penghibur dan atlet. Jumlah tersebut tidak termasuk mereka yang terkenal karena kekayaannya atau keberhasilan bisnisnya, seperti Donald Trump dan Mark Cuban.

Baca Juga 20 Koki Selebriti Terkaya di Dunia

Tahun ini Forbes mengidentifikasi 18 miliarder selebritas, dengan kekayaan kolektif $39 miliar—naik dari 14 dan $31 miliar pada tahun 2024. Penambahan baru dalam daftar selebritas Forbes adalah Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon, dan Bruce Springsteen.

Berikut adalah 18 selebritas alam daftar Miliarder Dunia 2025 versi Forbes

1. Jerry Seinfeld

Kekayaan Bersih: $1,1 Miliar | Usia: 70 | Kewarganegaraan: AS

Komedian ini terkenal karena membintangi acara hit tahun 90-an Seinfeld, dan memang, dari sanalah sebagian besar kekayaannya berasal: Ia dan Larry David masing-masing meraup 15% dari semua keuntungannya. Namun, Seinfeld jauh lebih kaya daripada rekan penciptanya, sebagian karena perceraian David pada tahun 2007. Seinfeld terus menghasilkan uang melalui tur komedi dan acara TV spesialnya, termasuk "23 Hours to Kill," yang baru-baru ini dibayar Netflix sebesar $20 juta.

2. Arnold Schwarzenegger

Kekayaan Bersih: $1,1 Miliar | Usia: 77 | Kewarganegaraan: AS

Mantan gubernur California ini terkenal karena sekitar 50 filmnya, yang mencakup peran ikonik seperti "Terminator," dan membawa pulang sekitar $500 juta untuk semuanya. Namun, ia membangun kekayaan lain melalui modal ventura (termasuk berinvestasi dalam putaran pendanaan Seri A Google), real estat komersial, ekuitas swasta, dan investasi lainnya.

3. Dick Wolf

Kekayaan Bersih: $1,2 Miliar | Usia: 78 | Kewarganegaraan: AS

Perusahaan penulis dan produser televisi Wolf Entertainment adalah legenda, yang menciptakan waralaba yang hampir ada di mana-mana seperti Law & Order dan FBI. Forbes memperkirakan bahwa Wolf, yang telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 30 tahun, menghasilkan hingga $350.000 per episode untuk acara-acara utamanya. Dia juga mengoleksi kapal pesiar, beberapa rumah, dan koleksi seni yang luas.

4. Bruce Springsteen

Kekayaan Bersih: $1,2 Miliar | Usia: 75 | Kewarganegaraan: AS

Gaji terbesar penyanyi "Born to Run" itu datang pada tahun 2021, ketika dia menjual katalog musiknya ke Sony seharga sekitar $500 juta. Namun, Springsteen juga memiliki karier yang menguntungkan di Broadway dengan pertunjukan eponim dan telah menghasilkan ratusan juta dari tur dan penjualan album. Bos tersebut menolak berkomentar kepada Forbes tentang kekayaannya, tetapi mengklaim kepada The Telegraph tahun lalu bahwa ia bukan miliarder karena ia "menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang tidak penting."

5. LeBron James

Kekayaan Bersih: $1,3 Miliar | Usia: 40 | Kewarganegaraan: AS

Orang pertama yang menjadi miliarder saat masih menjadi pemain NBA aktif telah menghasilkan lebih dari $500 juta (sebelum pajak) dari gaji selama 22 musim di lapangan. Ia memperoleh ratusan juta lebih di waktu luangnya, melalui kesepakatan dukungan dengan perusahaan seperti Nike dan PepsiCo, dan melalui usaha bisnisnya sendiri, termasuk perusahaan produksi SpringHill. James juga merupakan pemilik olahraga, dengan saham di klub sepak bola Liverpool, Boston Red Sox, dan Pittsburgh Penguins.