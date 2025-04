Ternyata Donald Trump dan Xi Jinping Berzodiak Gemini, Ini Daftar 'Red Flag' Keduanya

Bisnis.com, JAKARTA — Tensi perang tarif impor antara Amerika Serikat (AS) dengan China kian memanas. Teranyar, China kembali menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%. Tarif balasan tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor AS terhadap China menjadi 145%.

Akibat dari memanasnya konflik dagang antara dua raksasa ekonomi dunia—Amerika Serikat dan China berdampak pada perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia, karena “dua gajah” dalam pusaran perang dagang itu saling serang menggunakan instrumen tarif.

Menariknya, bila menelisik personal kedua pimpinan negara tersebut, ternyata mereka memiliki kesamaan zodiak yakni Gemini. Donald Trump lahir pada 14 Juni 1946, sedangkan Presiden China Xi Jinping 15 Juni 1953.

Di antara banyaknya zodiak yang ada, Gemini acap kali menjadi topik perbincangan sebagai zodiak yang banyak dibenci orang. Adapun, banyak konten di media sosial terkait tanggapan terhadap zodiak Gemini yang red flag atau memiliki pengalaman buruk dengan Gemini.

Melansir Your Tango dan berbagai sumber, berikut beberapa fakta mengenai Gemini

1. Tidak Konsisten

Gemini merupakan zodiak yang mudah bosan, termasuk dalam masalah komitmen. Mereka juga seringkali sulit untuk duduk diam bahkan dalam semenit pun.

Hal ini membuat mereka sulit untuk fokus pada satu hal terlalu lama. Misalnya saja jika mereka memulai sebuah proyek, mereka tidak mungkin menyelesaikannya tanpa memulai yang baru.

2. Licik

Gemini dikenal tidak cukup dengan satu kepribadian saja, mereka juga dikenal dengan kecerdasannya, sehingga tidak heran mengapa orang sering beranggapan bahwa mereka sedikit licik. Mereka menyukai perubahan dan senang bermain-main.

Gemini senang membuat orang lain menebak-nebak, karena mereka pun sulit untuk ditebak. Mereka pun bisa impulsif dan tidak dapat diandalkan, sehingga rentan mendapat masalah.

3. Impulsif

Dengan kepribadian yang riang, menyukai variasi, ide-ide, dan pengalaman baru mereka cenderung menjadi impulsif. Mereka dengan cepat mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya dan membuat rencana tambahan jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik.

Kerap kali Gemini dihadapi dengan masalah yang membuatnya menjadi murung ketika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dari situasi tersebut. Hal itulah yang membuat mereka berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang impulsif.

4. Sulit Berkomitmen

Gemini merupakan salah satu zodiak yang tidak suka terikat. Mereka lebih suka mengeksplorasi apa yang ada di kehidupan ini dan melakukan sesuatu yang mereka inginkan.

Mereka dikenal sangat intelektual, sehingga memiliki sisi buruknya sendiri yakni cenderung kesulitan dalam mengambil keputusan. Mereka selalu berubah pikiran dan membuat keputusan tergesa-gesa atau saat cemas.

5. Suasana Hati yang Berubah-ubah

Dualitas yang dimiliki oleh Gemini membuat mereka rentan terhadap perubahan suasana hati, sehingga bagi Anda yang berhubungan dengan Gemini akan terasa seperti roller coaster. Anda tidak akan pernah bisa memastikan sisi Gemini yang mana yang akan Anda dapatkan.

Karena dualitas ini, mereka sulit untuk dipuaskan dan mereka berharap banyak dari pasangannya serta sering kali sulit dibaca. Mereka juga senang menjadi pusat perhatian, jadi jika Anda tidak memberi mereka cukup pujian atau dukungan positif, mereka mungkin bisa menjadi toxic.

6. Sarkastis

Selera humor yang dimiliki Gemini sangat kasar dan mengganggu. Di sebuah situasi, mereka kerap kali tidak mengerti perbedaan antara lelucon dan penghinaan.

Gemini pun bisa menjadi terlalu kritis dan menghakimi, yang dapat membuat mereka sulit diajak bergaul. Jadi, Anda harus berhati-hati saat seorang Gemini ada di sekitar Anda.