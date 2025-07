Dyandra Promosindo Bocorkan Sederet Acara Baru Sepanjang 2025-2026

Bisnis.com, JAKARTA — Selama semester I/2025, Dyandra Promosindo sukses menggelar sejumlah acara dan pameran bergengsi berskala nasional maupun internasional, membawa optimisme untuk memyajikan sederet acara baru di sisa 2025 hingga ke 2026.

Beberapa pameran yang sukses digelar pada semester I/2025 meliputi Willow Baby Expo 2025, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, Indonesia International Furniture Expo (IFEX), International Franchise, License and Business Concept Expo & Conference (IFRA) X Indonesia Culinary Expo, Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025, The 49th Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex), Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo, Indonesia International Motor Show Surabaya 2025.

Tercatat selama periode 6 bulan pertama, perusahaan juga mencatatkan total lebih dari 800.000 peserta pameran dan lebih dari 2.000 peserta asal dalam dan luar negeri.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung menyebutkan bahwa kinerja positif perseroan juga turut memberikan dampak positif bagi pelaku industri terkait dan perekonomian secara keseluruhan.

Salah satunya, Dyandra Promosindo juga dipercaya oleh beberapa partner dari dalam dan luar negeri untuk membantu dalam penyelenggaraan acara oameran di Tanah Air seperti BRI UMKM Expo(RT), 3rd OBIC Workshop, Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, hingga acara World of Coffee Jakarta 2025 bersama dengan Exporum Korea, Speciality Coffee Association (SCA) dan Speciality Coffee Association Indonesia (SCAI).

Sebelumnya, Dyandra Promosindo juga pernah menyelenggarakan dan ikut serta dalam acara-acara di luar negeri seperti ASEAN Energy Business Forum (AEBF) 2024 di Laos bersama dengan ASEAN Centre for Energy.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian yang telah kami raih di semester I/2025. Kesuksesan ini adalah buah dari kerja keras tim, dukungan mitra, serta kepercayaan dari seluruh peserta dan pengunjung. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman terbaik dalam setiap event yang kami selenggarakan,” lanjut Daswar.

Tren positif ini menjadi acuan oleh perusahaan untuk penyelenggraan sejumlah acara di sisa tahun ini.

Pada semester II/2025 Dyandra Promosindo akan memulai dengan Jakarta Wedding Festival yang akan berlangsung 15-17 Agustus 2025.

Kemudian International Franchise, License and Business Concept Expo & Conference (IFRA)- Phase II diselenggarakan pada 29-31 Agustus 2025, PROJEK-D VOL-4 berlangsung 30-31 Agustus 2025, Willow Baby Expo 2025 VOL.2 pada 4-7 September 2025, dan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) berlangsung 25-28 September 2025.

Selanjutnya, pada 2026 mendatang, Dyandra Promosindo juga siap menyelenggarakan pameran-pameran unggulan, di antaranya pameran terbaru yaitu Indonesia Women Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada 30 Januari - 1 Februari 2026, Indonesia International Motor Show (IIMS) pada 5-15 Februari 2026, Indonesia International Furniture Expo (IFEX) pada 5-8 Maret 2026, dan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2026 di 19 - 21 Mei 2026.

Lewat rangkaian acara yang siap digelar, Dyandra Promosindo optimistis kinerja perusahaan akan semakin meningkat serta bisa berkontribusi besar terhadap kemajuan industri MICE dan perekonomian nasional.

“Kami optimis, semester II-2025 akan menjadi periode yang tidak kalah produktif. Perusahaan telah merancang berbagai event menarik dengan konsep yang lebih segar sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Kami juga mengajak seluruh pelaku industri dan masyarakat untuk turut serta dalam rangkaian event kami, baik sebagai peserta maupun pengunjung," jelasnya.

Adapun, sampai dengan tahun ini, Dyandra Promosindo juga tercatat memiliki beberapa anak usaha yang berfokus pada bisnis Professional Event & Exhibition Organizer, Promotor Musik, Brand Activation dan Digital Agency, yaitu PT Dyandra Communication, PT Kerabat Dyan Utama, PT Fasen Creative Quality, PT Debindo Mitra Tama, PT Dyandra Global Edutainment, PT Dyan Kreasi Indonesia, PT Mavic Dyandra Internasional, PT Mitra Natura Raya, PT Mitra Global Animalia, PT Dyandra Mitra Indah.