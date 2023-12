Catat! Urutan Film Harry Potter Lengkap, dari Awal sampai Akhir

Bisnis.com, JAKARTA - Harry Potter merupakan nama yang tak lekang oleh waktu dalam jagat dunia sihir. Film adaptasi dari novel karya JK Rowling berhasil menghipnotis jutaan penonton dengan petualangan magisnya sejak diluncurkan pertama kali.

Melalui delapan film yang membangun alur cerita yang saling terkait, Harry Potter mengajak penontonnya menjelajahi keajaiban dunia sihir.

Apa itu film Harry Potter?

Film "Harry Potter" adalah seri film yang diadaptasi dari novel fantasi populer karya penulis Inggris J.K. Rowling. Seri film ini mengikuti perjalanan seorang anak yatim piatu bernama Harry Potter yang pada usia 11 tahun mengetahui bahwa ia sebenarnya seorang penyihir. Ia kemudian diundang untuk belajar di Sekolah Sihir Hogwarts.

Baca Juga Urutan Film Marvel Berdasarkan Kronologi MCU dan Tahun Rilis

Film-film ini menceritakan petualangan Harry di dunia sihir, bersama dengan sahabat-sahabatnya, Ron Weasley dan Hermione Granger. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mengungkap misteri, dan melawan kekuatan gelap, terutama Voldemort, penyihir jahat yang berusaha untuk menguasai dunia sihir.

Seri film "Harry Potter" terdiri dari delapan film utama yang dirilis secara berturut-turut antara tahun 2001 hingga 2011:

"Harry Potter and the Philosopher's Stone" (2001)

"Harry Potter and the Chamber of Secrets" (2002)

"Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" (2004)

"Harry Potter and the Goblet of Fire" (2005)

"Harry Potter and the Order of the Phoenix" (2007)

"Harry Potter and the Half-Blood Prince" (2009)

"Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1" (2010)

"Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2" (2011)

Film-film ini meraih kesuksesan secara komersial dan mendapat pujian dari para penggemar serta kritikus film karena cerita yang menarik, efek khusus yang memukau, serta penggambaran dunia sihir yang fantastis.

Baca Juga Sebelum Nonton The Nun 2, Ini Urutan Film The Conjuring Universe dari Awal

Seri film "Harry Potter" telah menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah perfilman dan tetap menjadi salah satu warisan budaya yang populer di kalangan penggemar film fantasi.

Urutan Film Harry Potter

1. Petualangan Awal di "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (2001)

Urutan film Harry Potter yang pertama membuka tirai petualangan Harry sejak usia 11 tahun. Di sini, kita disuguhi cerita tentang asal usul Harry, undangan Hogwarts, dan pengenalan awal pada dunia sihir. Diagon Alley, peron kereta 9 ¾, dan Hogwarts menjadi bagian dari perjalanan magis ini. Perkenalan dengan karakter-karakter penting seperti Hermione, Ron, Dumbledore, dan Hagrid juga terjadi di sini.

Harry Potter and the Philosopher's Stone - IMDb Perbesar

2. Menguak Misteri di "Harry Potter and the Chamber of Secrets" (2002)

Urutan film Harry Potter selanjutnya, petualangan membawa Harry semakin mengenal Voldemort melalui buku harian misterius Tom Riddle. Rintangan dan bahaya harus dihadapi untuk mengungkap misteri dalam buku tersebut.

Film Harry Potter and the Chamber of Secrets - IMDb Perbesar

3. Pengenalan Tokoh Favorit di "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" (2004)

Sirius Black dan Dementor, bersama dengan mantra "Expecto Patronum," menjadi sorotan dalam film ketiga ini. Kisah seru tentang Sirius yang kabur dari Azkaban dan dugaan awal tentang niat jahatnya terhadap Harry menghiasi cerita ini.

Film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - IMDb Perbesar

4. Konflik Baru di "Harry Potter and the Goblet of Fire" (2005)

Babak baru pertemuan Harry dengan Voldemort dimulai di seri keempat ini. Festival sihir Triwizard menjadi panggung konflik serius yang mengancam kehidupan Harry.

Film Harry Potter and the Goblet of Fire-IMDb Perbesar

5. Emosi Terkuras di "Harry Potter and the Order of the Phoenix" (2007)

Seri kelima ini dianggap sebagai perjalanan yang paling menguras emosi. Kembalinya Voldemort menghadirkan kekacauan dan menciptakan aliansi baru antara penyihir baik.

Film Harry Potter and the Order of the Phoenix - IMDb Perbesar

6. Misteri Masa Lalu di "Harry Potter and the Half-Blood Prince" (2009)

Di tahun keenamnya di Hogwarts, Harry menemukan buku misterius yang mengungkap sejarah Voldemort. Teror semakin meningkat, menghadirkan tantangan baru bagi Harry dan teman-temannya.

Film Harry Potter and the Half-Blood Prince-IMDb Perbesar

7. Pencarian Horcrux di "Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1" (2010)

Harry, Ron, dan Hermione memulai perjuangan melawan Voldemort dengan mencari Horcrux. Pencarian ini membawa mereka keluar dari Hogwarts, mengeksplorasi dunia sihir di luar sekolah.

Film Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1-IMDb Perbesar

8. Puncak Pertempuran di "Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2" (2011)

Pertempuran epik yang ditunggu-tunggu antara Harry dan sekutunya dengan pengikut Voldemort menghiasi urutan film Harry Potter terakhir ini. Segala rahasia yang tersembunyi sepanjang seri terungkap, menutup petualangan Harry Potter dengan kokoh.

Film Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2/IMDb Perbesar

Harry Potter tidak hanya sekadar kisah sihir biasa. Ia mengajarkan tentang persahabatan, keberanian, dan pengorbanan, sambil menjelajahi kompleksitas dunia sihir yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang tak terlupakan bagi para penggemar yang terus terpaku pada pesonanya hingga hari ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News