Konsep Hunian Contemporary Luxury yang Homey dalam SHVA House
Konsep Hunian Contemporary Luxury yang Homey dalam SHVA House

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Jumat, 8 Agustus 2025 - 10:15
Bisnis.com, JAKARTA - Lifetime Design memperkenalkan karya terbarunya bertema SVHA House yang berlokasi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Ini merupakan interior design untuk hunian rumah singgah milik seorang pengusaha pabrik dari Bandung.

Rumah milik Rizky Ananda Musa, yang mengusung konsep contemporary luxury itu, memiliki sentuhan unik di berbagai sudut ruangan, sekaligus menggunakan tiga material utama yang berkarakter; yaitu granit, WPC, dan mirror.

Baca Juga

Desain ini tidak hanya merepresentasikan identitas pemilik, tetapi juga menjadi cerminan filosofi desain dari Lifetime Design sendiri yang mengedepankan keunikan, kenyamanan, dan estetika yang timeless.

Memasuki rumah dengan bangunan sekitar 3 lantai setengah ini, kesan luas langsung terasa ketika menaiki tangga untuk memasuki ruangan tamu.

Sentuhan modern klasik mendominasi design kali ini, dengan warna gold, dan krem, serta cokelat.

Baca Juga

Antara ruang tamu dan ruang keluarga, dibatasi oleh partisi geser yang bisa difungsikan menjadi ruangan lebih luas ketika tuan rumah menjamu acara.

Kemudian, di ruang keluarga langsung terasa kesan homey, karena adanya sofa besar berukuran setengah lingkaran yang menjadi centre ruangan, dengan dinding dihiasi marmer onyx hingga plafon dan juga rak pajangan dengan tinggi yang sama.

Di lantai 1 ini juga terdapat powder room, dan juga kolam renang terbuka.

Baca Juga

Ke lantai 2, bisa dilalui melalui tangga dalam rumah atau di luar rumah yang berada di samping kolam renang.

Karena konsep rumah tersebut merupakan rumah singgah atau rumah kedua si pemilik rumah, maka hanya ada empat kamar, meskipun seluruh keluarga terdiri dari enam anggota keluarga.

Ke-4 kamar itu yakni master bedroom, 1 kamar anak perempuan, dan 1 kamar anak lelaki, serta 1 kamar tamu. 

Di ruang atas juga tersedia ruang keluarga, dan mushola.

Yang menarik, menurut desainer rumah tersebut yakni Idfa Novia Putri tidak ada dapur di rumah tersebut.

"Karena ini hanya rumah singgah yang ditempati ketika pemiliknya ke Jakarta, dan kebetulan juga pemilik tidak suka masak, maka tidak ada kebutuhan dapur di sini, tapi kami tetap menyediakan dapur basah di dekat parkiran mobil," ujarnya.  

Pemilik rumah Rizky, mengatakan alasan membeli rumah tersebut adalah karena kesibukan keluarganya yang sering mondar-mandir Jakarta Bandung hingga harus menginap di hotel.

Akhirnya dirinya memutuskan membeli rumah untuk menjadi tempat tinggal ketika mereka datang ke Jakarta, yang lokasinya juga strategis.

"Kalau dulu sering cari-cari hotel sekarang tinggal pulang ke rumah sendiri, yang menurut saya kamarnya juga lebih bagus daripada hotel-hotel," ujarnya.

“Kami ingin memberikan referensi yang nyata dan informatif kepada masyarakat. Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat dalam penyebaran informasi serta edukasi seputar desain interior dan arsitektur,” ungkap PR dari Lifetime Design.

