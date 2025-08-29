Kapolri Minta Maaf Soal Tewasnya Ojol, Nicholas Saputra: Mundur Pak

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor kenamaan Indonesia Nicholas Saputra meminta Kapolri untuk mundur usai kasus tewasnya ojol yang dilindas rantis brimob dalam demo 28 Agustus kemarin.

Dalam akun twitternya, Nicholas berkomentar "mundur pak".

Komentar tersebut mengomentari pemberitaan terkait permintaan maaf dari Kapolri Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo usai meninggalnya Affan, driver ojol tersebut.

Komentar Nicholas tersebut telah direpost sebanyak 21.000 kali dan disukai 26.000 pengguna X.

Sementara itu, cuitan itu juga sudah dikomentari 877 orang.

Berikut beberapa komentar warganet

COyyy Nicholas Saputra aja kali ini sampe bersuara

Seorang nicsap aja sampai bersuara

Benar mundur pak

Terimakasih banyak. kita butuh suara-suara baik dan besar untuk tetap bersuara

Louder king!

The king of spoken