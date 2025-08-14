Studi Ungkap Penuaan Terbesar Manusia Terjadi pada Usia 50 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Penuaan adalah proses kehidupan yang tidak bisa dihindari dan dihentikan. Namun, studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa penuaan tidak selalu terjadi dengan kecepatan yang sama sepanjang hidup kita.

Sebaliknya, ada usia-usia tertentu ketika tubuh seseorang mungkin mengalami lonjakan penuaan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa tubuh dapat mengalami penuaan cepat sekitar usia 44 dan 60 tahun.

Dilansir dari medicalnewstoday, Guang-Hui Liu, PhD, peneliti kedokteran regeneratif di Akademi Ilmu Pengetahuan China, menjelaskan sepanjang rentang hidup manusia yang panjang, dua isu mendasar tetap ada.

Pertama, apakah semua sistem organ mengikuti ritme penuaan yang seragam? Apakah terdapat pusat spasial dan temporal molekuler yang mengatur penuaan di seluruh organisme? Meskipun penting untuk memahami esensi penuaan, pertanyaan-pertanyaan ini telah lama kurang memiliki solusi empiris yang sistematis.

Dan dari protein-protein ini, para ilmuwan menemukan bahwa ekspresi 48 di antaranya yang terkait dengan penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan penyakit hati berlemak meningkat seiring bertambahnya usia.

Untuk studi ini, para peneliti menganalisis 516 sampel dari 13 jenis jaringan manusia yang dikumpulkan dari 76 donor organ berusia antara 14 dan 68 tahun yang meninggal dunia akibat cedera otak traumatis.

Sampel jaringan tersebut meliputi sampel kardiovaskular, pencernaan, pernapasan, endokrin, dan muskuloskeletal, serta sampel sistem kekebalan tubuh, kulit, dan darah.

Selanjutnya, para peneliti mendokumentasikan jenis-jenis protein yang ditemukan dalam sampel organ dan jaringan tersebut, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan apa yang disebut Liu sebagai "atlas penuaan proteomik" yang mencakup 50 tahun kehidupan manusia.

Pada akhir studi, para peneliti menemukan bahwa perubahan penuaan terbesar pada organ dan jaringan tubuh tampaknya terjadi sekitar usia 50 tahun.

"Yang perlu diperhatikan, proteom aorta mengalami perubahan bentuk yang paling dramatis; sekretomnya dan proteom plasma yang bersirkulasi berevolusi dalam keselarasan yang erat, menunjukkan bahwa faktor-faktor sekresi yang terkait dengan penuaan (senokin) dapat berfungsi sebagai mekanisme penghubung yang menyiarkan sinyal penuaan ke seluruh tubuh," jelas Liu.

Selain itu, Liu dan timnya menemukan bahwa ekspresi 48 protein yang terkait dengan penyakit, termasuk penyakit kardiovaskular, penyakit hati berlemak, fibrosis jaringan, dan tumor yang berhubungan dengan hati, meningkat seiring bertambahnya usia.

"Penuaan organ adalah inti dari penyakit kronis manusia; setiap penyakit geriatri hanyalah manifestasi spesifik dari penuaan organ yang mendasarinya," tambah Liu.

Sementara itu, Manisha Parulekar, MD, kepala Divisi Geriatri di Hackensack University Medical Center di New Jersey mengatakan studi ini akan melacak perubahan proteomik personal mereka dari waktu ke waktu, memungkinkan kami mempelajari perbedaan genetik dan gaya hidup antar individu dan memberikan konfirmasi tambahan untuk 'titik balik usia 50 tahun'.

Semua orang tahu bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Meskipun perubahan akan terjadi setiap tahun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, pada tingkat protein, perubahan yang paling nyata terjadi sekitar usia 34, 60, dan 78 tahun.

Meskipun beberapa perubahan tubuh akibat penuaan ini dapat Anda lihat seperti rambut beruban dan kerutan kulit banyak dari perubahan ini tidak terlihat karena terjadi di dalam tubuh. Perubahan ini terjadi pada organ, jaringan, dan bahkan pada tingkat sel.

Sebuah studi baru yang baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Nature Aging menambah pengetahuan kita tentang bagaimana penuaan memengaruhi bagian dalam tubuh. Para ilmuwan dari Fakultas Kedokteran Universitas Stanford telah menemukan bahwa manusia mengalami dua perubahan besar pada molekul dan mikroorganisme mereka sekitar usia 44 dan 60 tahun.

Para peneliti mengatakan perubahan ini berpotensi berdampak besar pada kesehatan seseorang, termasuk kesehatan kardiovaskular.

Dalam studi ini, para peneliti menganalisis data dari 108 orang yang tinggal di California berusia antara 25 dan 75 tahun. Peserta studi dipantau selama rata-rata 1,7 tahun dengan maksimum sekitar 7 tahun.

Sepanjang studi, para peserta mendonorkan darah dan sampel biologis lainnya setiap beberapa bulan, yang memungkinkan para ilmuwan melacak perubahan molekul dan mikrobioma dalam tubuh mereka.

Tim peneliti melacak perubahan terkait usia pada lebih dari 135.000 molekul dan mikroba yang berbeda untuk hampir 250 juta titik data yang berbeda.

Ketika Snyder dan timnya mengamati data lebih cermat, mereka menemukan bahwa sekitar 81% molekul dan mikroba yang mereka identifikasi berubah lebih banyak pada usia tertentu dibandingkan pada periode lain dalam rentang hidup seseorang. Para ilmuwan menemukan bahwa dua usia dengan perubahan molekul dan mikroba terbesar terjadi ketika seseorang berusia pertengahan 40-an dan awal 60-an.

Selain itu, para ilmuwan menemukan bahwa perubahan molekul dan mikroba terkait usia yang paling signifikan berkaitan dengan potensi masalah kesehatan.

Misalnya, pada orang berusia 40-an, Snyder dan timnya menemukan perubahan signifikan dalam jumlah molekul yang berkaitan dengan alkohol, kafein, dan metabolisme lipid, serta penyakit kardiovaskular dan kulit serta otot.

Pada usia 60 tahun, perubahan molekul terbesar berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, regulasi kekebalan tubuh, fungsi ginjal, metabolisme karbohidrat dan kafein, serta kulit dan otot.