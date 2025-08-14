Bukan Cuma Rawon, Ini Kuliner Khas Jawa Timur yang Menggoda Lidah

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi pecinta makanan rawon asal Jawa Timur, mungkin Anda harus juga mencicipi masakan khas lainnya dari wilayah ini.

Karena, Jawa Timur bukan hanya terkenal karena kelezatan rasa dari rawon semata.

Umumnya, makanan khas di Jawa Timur ini merupakan menu makanan berat yang mengenyangkan perut.

Penasaran apa saja makanan khas Jawa Timur tersebut? simak deretannya seperti dilansir dari laman bobobox.

1. Rawon

Makanan khas Jawa Timur wajib dijajal pertama adalah Rawon. Termasuk salah satu hidangan tertua dalam sejarah Jawa Kuno, makanan ini memiliki ciri khas di mana kuahnya yang berwarna hitam pekat.

Warna hitam pekat tersebut berasal dari bumbu khas yakni kluwek. Biasanya, dalam semangkuk rawon, daging sapi bertekstur empuk disajikan bersama dengan taoge, telur asin, serta kerupuk udang.

Walaupun begitu, beberapa daerah di luar Surabaya menyajikan rawon yang cukup berbeda. Misalkan saja, rawon Pasuruan menambahkan sate komoh sebagai pelengkap pada rawon yang disajikan.

2. Rujak Cingur

Satu lagi makanan khas Jawa Timur yang berasal dari Surabaya. Selain rawon, kamu pun bisa menikmati kelezatan yang ditawarkan oleh makanan tradisional yang mudah ditemukan di Jawa Timur, rujak cingur.

Dalam bahasa Jawa, ‘cingur’ memiliki arti ‘mulut’. Hal tersebut merujuk pada bahan cingur atau bibir sapi yang membuat rujak cingur berbeda dengan makanan rujak yang biasanya kamu temukan.

Makanan khas Jawa Timur ini biasanya berisikan irisan tempe, tahu, timun, taoge, dan lainnya. Penyajiannya ada dua macam yakni penyajian ‘biasa’ dan ‘matengan’ yang bisa dipilih sesuai selera.

3. Lontong Balap

Saat pertama kali mendengar namanya, kamu tentu heran mengapa dinamai lontong balap. Pemberian nama tersebut berasal dari para penjual lontong yang saling berebut pelanggan layaknya sebuah balapan.

Untuk penyajiannya, makanan khas Jawa Timur ini terdiri dari lontong yang diberi irisan tahu, remasan lentho, serta taoge. Ditambah siraman kuah gurih yang khas, selera makanmu bakal tergugah dibuatnya.

Jika tertarik, ada baiknya untuk mencoba lontong balap di kawasan Jalan Kranggan, Surabaya. Mulai dari kaki lima hingga tempat makan permanen, bisa kamu datangi yang kelezatannya tak perlu diragukan.

4. Rujak Soto

Beralih dari Surabaya, makanan khas Jawa Timur lainnya datang dari Banyuwangi. Kabupaten berjarak 290 km sebelah timur Surabaya ini menawarkan kuliner khas yang jadi perpaduan rujak dan soto kuning.

Makanan tersebut adalah rujak soto. Kamu tentu bisa membayangkan bagaimana kombinasi rasa unik dan enak yang dihasilkan dari rujak petis dengan rasa terasi khas dan kuah soto kuning yang gurih.

Walaupun begitu, kombinasi makanan bisa cukup lazim di Jawa Timur. Di samping rujak soto, ada juga rujak bakso di kawasan Madura yang di mana rujaknya memiliki rasa yang cenderung asin.

5. Soto Lamongan

Soto merupakan salah satu menu makanan yang bisa ditemukan di pedagang pecel lele di berbagai kota. Namun, saat liburan di daerah Jawa Timur, sempatkanlah untuk mencicipi soto Lamongan.

Pasalnya, soto Lamongan menawarkan perbedaan dengan soto pada umumnya. Perbedaan dari makanan khas Jawa Timur tersebut terletak pada tambahan koya yang membuat sotonya semakin gurih.

Koya sendiri adalah sejenis bubuk gurih berbahan dasar kerupuk udang dan bawang putih. Sekali mencicipi soto Lamongan, Bob jamin kamu bakal ketagihan dan menjadikannya sebagai makanan favoritmu.

6. Sego Tempong

Makanan khas Jawa Timur lainnya yang tak boleh terlewatkan begitu saja adalah Sego tempong atau nasi tempong sendiri berasal dari Banyuwangi dan banyak dijual di warung-warung kecil.

Sego tempong sendiri terdiri dari sayuran rebus seperti bayam, kubis, dan kenikir beserta lauk. Tak hanya itu, kuliner khas ini tak melupakan sambal pedas yang disiram pada bagian atas sego tempongnya.

Saat pertama kali datang, kamu bakal disuguhi oleh bau kencur yang jadi ciri khas dari makanan ini. Sekali disantap, bersiaplah untuk mendapatkan kenikmatan dan pedas yang bakal menampar lidahmu.

7. Ayam Lodho

Sedang berkunjung ke tempat wisata di Tulungagung dan Trenggalek? Jangan sampai melewatkan untuk mencicipi kelezatan yang ditawarkan oleh makanan khas Jawa Timur yang ada di kedua kota tersebut.

Ayam lodho adalah kuliner khas yang berupa ayam goreng atau bakar bersantan khas. Santan kental yang dipadu dengan rempah-rempah pilihan menjadi keunikan tersendiri dari olahan ayam pada umumnya.

Biasanya, ada dua jenis ayam lodho yang biasa disajikan yakni dengan kuah encer dan kuah kental. Untuk mana yang paling enak, tinggal disesuaikan dengan selera karena keduanya sama-sama lezat, kok.