Hutan Amazon Terancam jadi Savana Kering dalam 1 Abad

Bisnis.com, JAKARTA - Para peneliti memperingatkan bahwa Amazon bisa saja semakin dekat dengan titik kritis yang akan mengubah hutan hujan yang rimbun menjadi sabana yang lebih kering dalam satu abad.

Pergeseran besar ini dapat dipicu oleh kombinasi perubahan iklim dan deforestasi.

Dilansir dari livescience, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perubahan ini mendorong Amazon menuju "titik kritis" di mana hutan hujan yang rimbun dapat berubah menjadi padang rumput yang lebih kering. Namun, peneliti lain tidak sependapat.

Baca Juga Kesepakatan Perdagangan Karbon Senilai Rp2,9 Triliun di Hutan Amazon Terancam Batal

Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan 1 Agustus di jurnal Geophysical Research Letters, para ilmuwan meninjau kembali masa depan Amazon yang tidak pasti.

"Kami cukup yakin bahwa perubahan seperti itu mungkin terjadi," kata rekan penulis studi Andrew Friend, seorang profesor ilmu sistem Bumi di Universitas Cambridge.

Dengan menggunakan model komputer, tim menguji bagaimana hutan hujan Amazon akan merespons dampak gabungan perubahan iklim dan deforestasi. Mereka menggunakan apa yang dikenal sebagai "model kolom tunggal", yang dalam kasus ini hanya mensimulasikan satu lokasi rata-rata di dalam cekungan Amazon untuk mewakili seluruh wilayah yang dialiri Sungai Amazon dan anak-anak sungainya.

Baca Juga Brasil Bantah Babat Hutan Amazon untuk Dukung KTT Iklim COP30

Model jenis ini menangkap beberapa kompleksitas model iklim global 3D, tetapi tidak memperhitungkan bagaimana kelembapan dan curah hujan dapat berubah di berbagai wilayah cekungan.

Berdasarkan hasil model, para peneliti mengidentifikasi tiga titik kritis dalam sistem Amazon: penurunan tutupan hutan sebesar 65%, penurunan kelembapan sebesar 10% yang berasal dari Samudra Atlantik, atau penurunan curah hujan sebesar 6%. Di luar ambang batas ini, perubahan kecil pada iklim atau tutupan hutan di wilayah tersebut dapat mendorong hutan melewati batas, mengubah ekosistem menjadi padang rumput.

Inti dari pergeseran ini adalah lingkaran umpan balik antara lahan, vegetasi, dan kelembapan di atmosfer. Pohon menyerap air dari tanah melalui akarnya dan melepaskan uap air ke atmosfer melalui daunnya, melalui penguapan dan transpirasi. Uap air tersebut mengembun di atmosfer dan membentuk hujan. Air hujan meresap ke dalam tanah, sehingga pohon dapat mengaksesnya. Dan siklus ini pun terus berlanjut.

Baca Juga Joe Biden Jadi Presiden Pertama AS Kunjungi Hutan Amazon

Friend menjelaskan bahwa dengan lebih sedikit pohon, evapotranspirasi dan curah hujan juga berkurang, yang mengeringkan hutan dan akhirnya mengubahnya menjadi sabana. "Perubahan ini dapat disebabkan oleh deforestasi, tetapi perubahan iklim juga dapat menyebabkannya, yang mengubah jumlah total air yang masuk ke cekungan dari Samudra Atlantik," ujarnya.

Tim tersebut mengakui bahwa salah satu keterbatasan model mereka adalah ketidakmampuannya untuk mengatasi perbedaan spasial di seluruh cekungan karena hanya berfokus pada satu titik. Chris Boulton, ilmuwan iklim di Universitas Exeter yang memimpin studi titik kritis sebelumnya, sependapat. Boulton mengatakan kepada Live Science melalui surel bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan lokasi terjadinya deforestasi.

"Deforestasi di area yang dekat dengan Samudra Atlantik dapat mencegah evapotranspirasi di dekat tepi hutan, dan lebih sedikit air yang mengalir ke bagian yang lebih dalam," ujarnya.

Jadi, apa yang bisa dilakukan? Para penulis mengatakan bahwa tindakan mendesak diperlukan. Mereka mengindikasikan bahwa bahkan pada skenario perubahan iklim terendah yang diprediksi, deforestasi yang berkelanjutan dapat menghancurkan hutan hujan Amazon dalam 100 tahun ke depan.

Hutan hujan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia, meliputi lebih dari 2,3 juta mil persegi (6 juta kilometer persegi) dan merupakan rumah bagi 10% spesies tumbuhan dan hewan dunia. World Wide Fund (WWF) memperkirakan bahwa Amazon mengandung 99 miliar hingga 154 miliar ton (90 miliar hingga 140 miliar metrik ton) karbon dan menerima lebih dari 70 inci (180 sentimeter) hujan setiap tahun, rata-rata.

Dengan demikian, Amazon merupakan komponen kunci dari siklus air dan karbon global, yang mengatur iklim. Pada abad terakhir, hutan hujan seperti Amazon semakin rentan terhadap tekanan seperti kekeringan dan kebakaran hutan, yang dipicu oleh perubahan iklim terkini dan deforestasi yang meluas.

Tinjauan Hutan Global dari World Resources Institute memperkirakan bahwa Amazon Brasil kehilangan 28.000 km persegi hutannya area yang kira-kira seluas Massachusetts — hanya pada tahun 2024.