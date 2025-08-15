Lirik Lagu Ampar-ampar Pisang dan Ayo Mama, Serta Artinya

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu-lagu nusantara Kembali diputar saat Sidang Tahunan MPR 2025. Lagu-lagu ini kembali mengingatkan pemerintah agar lebih peduli dengan kondisi orang-orang di daerah.

Setidaknya ada 7 lagu Nusantara yang diputar saat Sidang Tahunan MPR 2025. Berikut lagu-lagu pada 15 Agustus 2025 adalah Ampar-ampar Pisang, Ayo Mama, Meraih Bintang, Bungong Jeumpa, Kampuang Nan Jauh di Mato,Sajojo, dan Gemu fa mi re.

Simak Lirik Lagu Ampar-ampar Pisang dan Ayo Mama:

Ampar-ampar Pisang

Ampar-ampar pisang

Pisangku belum masak

Masak sabigi dihurung bari-bari

Masak sabigi dihurung bari-bari

Mangga lepak mangga lepok

Patah kayu bengkok

Bengkok dimakan api, apinya canculupan

Bengkok dimakan api, apinya canculupan

Nang mana batis kutung dikitip bidawang

Nang mana batis kutung dikitip bedewing

Arti lagu Ampar-ampar Pisang adalah menceritakan seorang yang sedang ampar (menyusun) pisang yang belum matang. Namun, ada satu pisang yang sudah matang, tetapi dipenuhi serangga bari-bari. Pisang adalah simbol manusia sekumpulan manusia, tetapi pisang yang masak artinya orang-orang yang baik.

Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan, diciptakan oleh Hamiedan AC.

Lirik Lagu Ayo Mama

Ayam hitam telurnya putih

mencari makan di pinggir kali.

Sinyo hitam, giginya putih

kalau tertawa manis sekali.

Ayo mama, jangan mama marah beta

dia cuma, dia cuma cium beta.

Ayo mama, jangan mama marah beta

lah orang muda punya biasa.

Lembe-lembe makan ketupat

kondo bujang di air mangir.

Mambu reweh mau bersumpah

lah ingat bujang terlalu manis.

Ayo mama, jangan mama marah beta

dia cuma, dia cuma cium beta.

Ayo mama, jangan mama marah beta

lah orang muda punya biasa.

Arti lagu Ayo Mama alah seorang anak yang sedang membujuk mamanya agar tidak marah, saat anaknya sedang bertemu dengan orang yang disayangnya. Dari lagu ini, tertulis bahwa anaknya dicium oleh sang kekasih, tetapi mamanya marah. Lalu anaknya kembali membujuk mamanya.

Lagu Ayo Mama berasal dari Maluku. Lagu ini menjadi cara remaja yang mulai beranjak dewasa yang mengenal cinta, dalam mengutarakan isi hatinya ke orang tuanya.