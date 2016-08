Tom Cruise Rutin Sewa Jet Pribadi untuk Terbangkan Alat Fitnes Pribadinya

Mia Chitra Dinisari

Bisnis.com, JAKARTA-Tom Cruise dikabarkan memiliki kebiasaan menyewa jet pribadi hanya untuk membawa peralatan fitnesnya keliling dunia, kemanapun dia pergi.



Hal tersebut, dilakukannya untuk memastikan tubuhnya tetap bugar meski tengah syuting dan berada di wilayah yang sulit terjangkau.



Biasanya, alat fitnes tersebut diterbangkan sehari sebelum kedatangannya di lokasi tersebut.



"Olahraga merupakan hal sangat penting buat Tom dan dia sangat senang olahraga dengan menggunakan alat-alatnya sendiri, karena dia bisa berolahraga secara pribadi," ujar sebuah sumber seperti dikutip The Sun.

"Mungkin kedengarannya itu sangat fantastis, dimana dia sengaja menyewa jet pribadi seolah menyewa taksi," tambah sumber tersebut,



Tom Cruise yang lahir dengan nama Thomas Cruise Mapother IV 3 Juli 1962, memang selalu menjaga kebugarannya demi penampilannya di depan layar lebar.



Apalagi, selama ini Tom selalu membintangi film bergenre action, dan dikenal memiliki penggemar perempuan, yang pastinya dia harus menjaga penampilannya tetap menari.



Dia adalah seorang aktor dan produser film asal Amerika Serikat yang dinominasikan dalam Academy Award, dan memenangkan tiga kali penghargaan Golden Globe Award. Ia juga salah satu aktor tersukses di Hollywood dan memulai karier aktingnya sejak era 1980-an.



Cruise mendapatkan peran utama pertamanya dalam film Risky Business pada tahun 1983. Cruise dikenal lewat peran-peran suksesnya dalam berbagai film seperti Top Gun (1986), Mission: Impossible (1996) dan kedua sekuelnya Mission: Impossible II (2000) dan Mission: Impossible III (2006) sebagai Ethan Hunt, seorang agen rahasia. Cruise juga bermain dalam film-film sukses Hollywood lainnya yaitu Jerry Maguire (1996), Vanilla Sky (2001), The Last Samurai (2003), War of the Worlds (2005) dan Mission: Impossible IV (2012).